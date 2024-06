São Pedro: conheça a fama do santo padroeiro dos pescadores

São Pedro fecha neste sábado (29) a trinca de santos celebrados em junho – que também teve Santo Antônio (dia 13) e São João (dia 24). Lembrado por vários aspectos – é sempre citado quando se fala que vai chover, ou como o primeiro a ser visto quando se chega ao Reino dos Céus, por exemplo -, ele também é considerado Padroeiro dos Pescadores e foi o primeiro Papa da igreja Católica.

Você conhece a história do santo católico? Veja curiosidades sobre São Pedro:

Apóstolo de Jesus

Pedro nasceu no vilarejo Betsaida, às margens do Mar da Galileia, no norte de Israel, com o nome de Simão, e era pescador. Ele e o irmão, André, se tornaram discípulos de Jesus e, mais tarde, apóstolos.

Quando Jesus foi preso, Pedro foi reconhecido e lhe perguntaram se era um de seus discípulos. Por três vezes, Pedro negou e depois, arrependido, chorou. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos às margens da Galileia, perguntou três vezes se Pedro o amava – ele disse que sim em todas, sendo perdoado por Jesus.

Primeiro Papa

Por ter liderado os apóstolos, a Igreja Católica considera Pedro o primeiro bispo de Roma, conquistando assim o título de primeiro Papa. Em sua homenagem, os papas usam na mão esquerda o Anel do Pescador – que traz inscrito em alto-relevo seu nome e a gravura de um homem lançando redes de pesca – em referência à profissão.

Dono das chaves do céu

Em algum momento você pode ter ouvido alguém dizer algo sobre “encontrar São Pedro quando chegar ao céu”. Essa fama de que é preciso passar pelo santo para que se possa entrar no Reino de Deus vem de uma passagem do Evangelho de Mateus, na qual Jesus diz a Pedro: “Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na Terra será ligado nos céus”. Por isso é possível ver imagens e pinturas de São Pedro com uma grande chave em uma das mãos.

Senhor da chuva

Por ter a “chave do céu”, é atribuído a São Pedro também o poder sobre as chuvas. “São Pedro abriu a torneira”, é uma frase popular entre os católicos quando chove.

É comum evoca-lo também para pedir chuva – ou que não chova. Há quem brinque que, quando há uma grande chuva, é porque São Pedro está “lavando o céu” e, se há barulho de trovões, seria o santo “arrastando os móveis”.

Padroeiro dos pescadores

São Pedro é ainda considerado o Padroeiro dos Pescadores, pela profissão que exerceu antes de se tornar discípulo e apóstolo de Jesus. Por conta disso, é homenageado em várias cidades litorâneas com procissões marítimas.

De acordo com Lucas (Lc 5,10), quando ainda chamava-se Simão, Jesus encheu os barcos dele de peixes após uma noite em que não conseguiu bons resultados na pesca e disse: “Não tenhas medo: de agora em diante, serás pescador de homens”.

