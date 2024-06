Santo Antônio: de onde vem a fama de casamenteiro?

Junho é o mês em que três santos católicos são celebrados. O primeiro deles é Santo Antônio, em 13 de junho. Mas você sabe a sua história e por que ganhou fama de santo casamenteiro?

Santo Antônio nasceu Fernando de Bulhões, em 1195, em uma família abastada e bastante religiosa de Lisboa, em Portugal. Ele decidiu seguir a vocação religiosa e dedicou sua vida à Igreja Católica até sua morte, em 13 de junho de 1231, aos 35 anos – quando já tinha uma legião de fiéis, que o consideravam santo. Foi canonizado 11 meses após sua morte.

Com formação religiosa inicial com os Agostinianos, tornou-se Franciscano em 1220 e trocou seu nome para Antônio.

Segundo historiadores, Santo Antônio falava de forma simples e direta, ganhando fama de pregador e grande popularidade. Santo Antônio de Pádua (ou de Lisboa, como também é conhecido) pregou em Portugal, na Itália e na França.

Por que Santo Antônio é o santo casamenteiro?

Embora em outros países seja considerado padroeiro de pescadores, grávidas, marinheiros, viajantes, agricultores, idosos, entre outros, no Brasil, sua fama é relacionada aos casamentos, por ter pregado a importância do amor em seus sermões e por algumas lendas que o cercam.

Uma dessas lendas diz que uma mulher de Nápoles, na Itália, recorreu a Santo Antônio porque queria se casar, mas não tinha o valor do doteque sua família deveria entregar ao noivo.

Ela se ajoelhou aos pés de uma imagem dele e suplicou a com fé. Pouco tempo depois, moedas de ouro surgiram, permitindo que realizasse o sonho.

Outra versão afirma que Santo Antônio teria aparecido para uma jovem que foi obrigada pela mãe a se prostituir e, após ouvir as súplicas da moça, Santo Antônio apareceu e deu a ela um bilhete que deveria ser entregue a determinado comerciante. A mensagem pedia que ele entregasse moedas de prata equivalentes ao peso do bilhete. Na balança, foi necessário colocar 400 escudos para atingir o objetivo. A partir daí, vários rapazes passaram a procura-la propondo casamento, e as demais mulheres, ao saberem da história, começaram a recorrer a Santo Antônio. Além de Santo Antônio, junho ainda tem as comemorações de São João, dia 24, e São Pedro, no dia 29. Continua após a publicidade

