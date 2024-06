Dia de São João: conheça curiosidades do “santo festeiro”

São João Batista é um dos três Santos (ao lado de Santo Antônio e São Pedro) lembrados nas festas juninas – e provavelmente é o mais “famoso” deles, celebrado em 24 de junho, dia de seu aniversário. Mas o que você sabe sobre a vida e, claro, o Dia de São João? Aqui, aprendemos juntos algumas curiosidades!

Santo “festeiro”

Nas crenças populares, eternizou-se o mito de que São João gostava de dormir o dia inteiro para ter energia e participar da noitada – por isso, segundo a tradição, fogos de artifício são usados para acordá-lo.

O Dia de São João é uma das festas mais antigas do Cristianismo (há registros de 506 d.C.) e é celebrado no dia de seu nascimento – três meses depois da Anunciação, que cai sempre no dia 25 de março, e seis meses antes do Natal.

Parente de Jesus?

Filho de Zacarias e Isabel, que foram pais depois da idade de poderem sonhar com um herdeiro (na época), João foi anunciado pelo Arcanjo Gabriel. Para os católicos, a fogueira foi o sinal que Isabel combinou com Maria, mãe de Jesus, para avisar do nascimento de São João.

De acordo com o catolicismo, ele era parente de Jesus Cristo, pois Isabel seria prima de Maria. João teria não apenas previsto a chegada do Messias, mas também identificado Jesus como o enviado de Deus, batizando-o no rio Jordão. Por este motivo, ele também é conhecido como protetor dos enfermos.

Santo criança?

Possivelmente você deve ter visto a representação de São João como criança em esculturas, telas e artes sacras – mas ele viveu cerca de 30 anos. Por que isso acontece? De acordo com a igreja Católica, é por conta de ter nascido 6 meses antes de Jesus Cristo, sendo retratado na figura de um menino.

Fim trágico

João foi preso a mando de Herodes Antipas, espécie de administrador da região, e Salomé, filha de Herodes, posteriormente pediu que João Batista fosse decapitado. A morte do futuro São João teria acontecido em 29 de agosto do ano 29.

