Na trilha (sonora) das séries

A cena final de The Umbrella Academy ganhou destaque por recuperar um dos grandes sucessos de Tiffany, I Think We’re Alone Now entre muitos outros sucessos dos anos 1980s. Pose pode levar às lágrimas com I Wanna Dance With Somebody, um dos primeiros grandes sucessos de Whitney Houston.

Não bastasse uma produção espetacular, o fenômeno Stranger Things é uma coletânea de hits que tocavam na época em que se passa a história, de Madonna a The Clash. Como esquecer a inserção de Never Ending Story no episódio final da última temporada?

“No final das contas, a dificuldade foi manter a playlist com apenas 40 canções”, diz a editora digital de CLAUDIA, Ana Claudia Paixão (@anaclaudia.paixao21) e curadora da playlist de hoje (14). É uma seleção de grandes sucessos que promete animar seu fim de semana.

