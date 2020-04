Liniker elege 3 álbuns para ouvir e fazer um mergulho interior

Atividades para relaxar durante o constante estresse do isolamento social estão entre as principais práticas procuradas pelos quarenteners. Além das tradicionais aulas de yoga e das meditações guiadas, algumas atividades corriqueiras, como ouvir música, podem trazer resultados surpreendentes.

Para que essas práticas sejam bem aproveitadas e você tenha momentos mais leves nesse período, CLAUDIA recrutou um time de personalidades de diversas áreas para dar dicas do que fazer e ensinar truques para deixar seus dias em casa mais leves e divertidos. Neste #CLAUDIAIndica, a cantora Liniker elege três álbuns musicais que refletem um verdadeiro mergulho interior.

“Quando somem os abraços e falta a troca com outras pessoas, é na canção que eu me apego. Não romantizando esse período que estamos passando, mas olhando com atenção para o momento, sinto que também é uma nova era chegando através da natureza. Nos fazendo parar para perceber que a voz do planeta é mais alta do que a nossa. Nessa mudança de rotina inesperada, para uma pessoa como eu, que tem um fluxo de estar fora muito maior do que estar em casa, é perceptível os sentidos mais firmes e mais presentes. E assim me apoio nos sons novos, nas músicas companheiras daqueles momentos longe de casa, de arte que me reabastece”, explica Liniker.

ASCENSÃO, de Serena Assumpção

Álbum póstumo da cantora, que faleceu em 2016, Ascensão retrata memórias afetivas e celebra as vivências em terreiros de religiões afro-brasileiras de Assumpção.

UM CORPO NO MUNDO, Luedji Luna

No primeiro álbum de sua carreira, Luedji Luna mostra que sua arte aprofunda-se em diversos gêneros, com inspirações da MPB, jazz, samba, reggae e ritmos do Congo.

ESTRANHA MELODIA, de Livia Nery

Transitando entre os sons urbanos e o tradicional cancioneiro, Livia Nery mergulha em sonoridades diversas, explorando batidas e significados.

