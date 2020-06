Com a pandemia do novo coronavírus, o mundo teve a necessidade de mudar vários costumes antigos, além de suspender planos e eventos. Foi o caso dos Jogos Olímpicos de 2020, que foram adiados para o ano que vem e poderão ser prorrogados novamente. E é o que deve acontecer também com o Oscar 2021.

Segundo a revista americana Variety, a premiação, que está prevista para acontecer no dia 28 de fevereiro de 2021, poderá ter sua data alterada. Além disso, a cerimônia poderá sofrer, também, algumas mudanças estruturais e técnicas.

O presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, David Rubin, disse à revista que “é impossível saber qual será o cenário”. “Nós sabemos que queremos celebrar os filmes, mas não sabemos de que forma isso irá acontecer”, afirma.

É fato de que o Oscar já vem sofrendo mudanças nos últimos anos. Anteriormente, um dos requisitos para uma produção concorrer aos prêmios era ter sido exibida nos cinemas, por pelo menos sete dias consecutivos, com três sessões por dia. Atualmente, isso não é mais necessário. Um filme que for exibido em plataformas de streaming, como a Netflix, pode concorrer à estatueta, como foi o caso de O Irlandês, História de Um Casamento e Dois Papas.

Levando em conta que o futuro do cinema como conhecemos está em jogo, devido às mudanças trazidas pela pandemia, isso pode se tornar uma realidade ainda mais comum nas próximas edições do Oscar — e de outras grandes premiações.

“Eu acho que todo mundo simpatiza com a situação dos cineastas e nós estamos aqui para apoiar os membros da nossa comunidade cinematográfica”, declarou Rubin à Variety. “Faz sentido quando nós não sabemos o que vai acontecer em termos de disponibilidade de exibição nos cinemas… Nós precisamos fazer concessões neste ano e durante o tempo em que os cinemas não estarão abertos para que o trabalho de grandes filmes possa ser visto e celebrado.”

