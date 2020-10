43 filmes, séries e documentários que estreiam na Netflix em novembro

Atualizado em 30 out 2020, 17h59 - Publicado em 31 out 2020, 09h00

Por Da Redação - Atualizado em 30 out 2020, 17h59 - Publicado em 31 out 2020, 09h00

Com várias produções natalinas chegando ao cardápio, a Netflix entra em clima de festas de fim de ano, a partir do dia 5 de novembro, quando estreia o filme Missão Presente de Natal. Já no dia 13, é a vez de Uma Invenção de Natal. Para os apaixonados por decoração de Natal, a novidade é a série Casa Pronta Pra o Natal, com designer de interiores Benjamin Bradley, mais conhecido como Sr. Natal. E as produções natalinas não param por aí, os fãs de música country poderão curtir o Natal com Dolly Parton, que também está entre as novidades.

A quarta temporada da série The Crown, que vai retratar a vida da família real no final dos 1970, é, no entanto, uma das estreias mais aguardadas do mês, já que marca a chegada da Princesa Diana, interpretada por Emma Corrin. Outro ponto importante da temporada indicado pelo trailer será o conflito entre Margaret Thatcher ( Gillian Anderson) e a Rainha Elizabeth. Escrita por Peter Morgan, estará disponível a partir do dia 15.

Dias antes, é a vez do primeiro formato original brasileiro de reality show, o Nasce uma Rainha, com as drags Gloria Groove e Alexia Twister, que vai ao ar no dia 11.

Outra produção que promete ser sucesso e que tem sido bastante esperada por fã é o documentário sobre Shawn Mendes, que traz acesso inédito à vida privada do astro, tanto em casa como viajando pelo mundo. Segundo a Netflix, o documentário reúne anos de filmagens que revelam como ele atingiu a fama mundial.

Veja lista completa de novidades do mês de novembro no serviço de streaming:

1 de novembro

Entendeu ou Precisa desenhar? – série

Três amigas de um bairro pobre tentam encontrar humor e esperança em suas vidas, apesar dos problemas com namorados e de suas famílias disfuncionais.

3 de novembro

Laço Materno – filme

A mãe de Shuhei se sente ameaçada quando ele começa a despertar para um mundo além do seu controle doentio e acaba conduzindo a família a uma tragédia

Felix Lobrecht: Hype – stand-up

Neste especial de stand-up, Felix Lobrecht destila seu sarcasmo com piadas sobre a cultura do politicamente correto, risadas esquisitas e os primeiros passos dos bebês.

4 de novembro

Amor e Anarquia – série

A série de oito episódios gira em torno de Sofie, uma consultora casada e mãe de dois filhos, contratada para modernizar uma antiga editora. Lá, ela conhece Max, um jovem técnico de TI, com quem começa um inesperado jogo de sedução. Os dois secretamente se desafiam a fazer coisas que questionam a vida moderna. No início, é só uma brincadeira inocente, mas os desafios vão se tornando mais ousados, e as consequências também.

5 de novembro

Paranormal – série

A série se para nos anos 1960, no Egito. Nela, o Dr Refaat Ismail, que tem poderes paranormais, mergulha em uma série de eventos sobrenaturais enquanto tenta desvendar mistérios por trás de cada um dos acontecimentos

Quem Matou Maria Marta – documentário

Série documental sobre as circunstâncias da morte de María Marta García Belsunce, um dos crimes mais polêmicos da Argentina.

Missão presente de Natal – filme

Ela tem a missão de fechar uma base aérea e acabar com a tradição natalina do local. Só que um piloto gente boa está determinado a fazê-la mudar de ideia.

6 de novembro

Country para Sempre – série

A série acompanha o dia a dia do cantor coutry Coffey Anderson e da sua mulher, a dançarina de hip hop Criscilla enquanto eles tentam criar seus filhos em meio às suas diferentes perspectivas: sertaneja versus urbana. Sucesso de público, os vídeos do casal já tiveram mais de 50 milhões de views.

A trincheira Infinita – filme

Com medo de retaliações, um espião da Guerra Civil Espanhola se esconde em casa durante 33 anos com a ajuda da mulher. Baseado em fatos reais.

A Lição de Moremi – filme

Uma universitária da Nigéria desafia o establishment acadêmico para denunciar o carismático professor que a estuprou. Baseado em fatos reais.

9 de novembro

Operação Ecstasy – série

Agentes se infiltram na operação de um chefão do tráfico disfarçados como um casal, acampando onde o traficante passa os finais de semana. Baseado em fatos reais.

10 de novembro

Zé Coleta – série animada

Trash Truck é uma série animada em estágio de produção criada por Max Keane (Dear Basketball). Hank é um garotinho de 6 anos cheio de vida com uma imaginação enorme e um melhor amigo maior ainda: um caminhão de lixo gigante que adora buzinar por aí. De aprender a voar a ir ao dentista, não há aventura pequena ou grande demais para esses dois companheiros. Glen Keane (A Pequena Sereia, Aladdin, A Bela e a Fera) e Gennie Rim (Dear Basketball) assinam a produção executiva ao lado de Max Keane.

Dash & Lily – série

Os opostos se atraem quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam mensagens e desafios em um caderno que vão deixando em diferentes pontos de Nova York.

11 de novembro

Justiça em Julgamento – série

Acusado de matar um policial quando era adolescente, Sean K. Ellis luta para provar sua inocência e expõe a corrupção na polícia e o racismo sistêmico nos EUA.

The Liberator – série

Um grupo de corajosos soldados rejeitados realiza alguns dos feitos mais heroicos para libertar a Europa na Segunda Guerra Mundial. Baseada em fatos reais.

Aunty Donna: Barraco da Diversão – série

O grupo de comédia australiano Aunty Donna apresenta seu humor do tipo besteirol em esquetes, músicas e personagens hilários.

Quando a Vida Acontece – filme

Um casal com dificuldade para engravidar vai passar férias em um resort na Sardenha, mas a família do quarto ao lado pode colocar esse casamento à prova.

12 de novembro

Ludo-filme

De uma fita de sexo ressurgida a uma mala de dinheiro desonesta, quatro histórias totalmente diferentes se sobrepõem aos caprichos do destino, do acaso e de um criminoso excêntrico.

13 de novembro

Rosa e Momo – filme

Em uma cidade italiana à beira-mar, Madame Rosa (Loren), uma sobrevivente do Holocausto, mantém uma creche em sua casa. Um dia, ela acolhe Momo, um menino de rua que a assaltou. Antes sozinhos no mundo, os dois agora formarão uma família pouco convencional.

Uma Invenção de Natal – filme

Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para este fabricante de brinquedos. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar seu destino.

Os Favoritos de Midas – série

Um editor milionário enfrenta um dilema sinistro que coloca em jogo a vida de muitas pessoas em Madri. Inspirada no conto de Jack London.

11 de novembro

Nasce uma Rainha – reality show

É uma série inspiradora sobre liberdade, realização de sonhos, diálogo, tolerância, diversão e shows de tirar o fôlego. As duas estrelas drag queens Gloria Groove e Alexia Twister estão no comando deste que é o primeiro formato original brasileiro de reality show para a Netflix.

Continua após a publicidade

A cada episódio, um aspirante a Drag Queen contará com a ajuda dessas super madrinhas para trazer à tona o seu lado mais glamouroso, criativo e ousado. Presenças ilustres constam no nosso time de especialistas para ajudar cada participante a descobrir a sua melhor performance.

15 de novembro

The Crown (Temporada 4) – série

No final da década de 1970, a rainha Elizabeth (Olivia Colman) e sua família estão preocupadas em proteger a linha de sucessão e precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles (Josh O’Connor), que ainda está solteiro aos 30 anos. No âmbito político, a nação começa a sentir o impacto das políticas polêmicas da primeira mulher à frente do Parlamento, a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas. O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer (Emma Corrin) é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.

Escrita por Peter Morgan, a quarta temporada de The Crown também traz Helena Bonham Carter (princesa Margaret), Tobias Menzies (duque de Edimburgo), Josh O’Connor (príncipe Charles), Erin Doherty (princesa Anne), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (Rainha Mãe), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (príncipe Andrew), Angus Imrie (príncipe Edward) e Charles Dance (lorde Mountbatten).

Inacreditável Esporte Clube – série documental

Com produção executiva de Rainn Wilson, Inacreditável Esporte Clube explora as competições mais peculiares, fascinantes e estranhamente inspiradoras que você nunca ouviu falar. Cada episódio acompanha uma competição única, proporcionando uma vitrine para um mundo de adversários determinados, apaixonados e incrivelmente habilidosos que colocam tudo em jogo para se tornarem heróis em seus próprios mundos extraordinários. As competições apresentadas incluem roda de queijo, degustação de pimenta, penteado fantasioso, ioiô, dança canina e salto de rã.

Casa Pronta pra o Natal – série

Benjamin Bradley, mais conhecido como Sr. Natal, é um designer de interiores veterano obcecado pelas festas de fim de ano. Para ele, essa é uma época de honrar as tradições que celebram o amor, a vida, a família e os amigos. A série traz os bastidores dos projetos de design de Bradley.

Com um arsenal de luzes, guirlandas e brilhos que deixaria até o Papai Noel impressionado, o Sr. Natal e sua equipe de duendes trabalham com muita dedicação para levar a alegria das festas a famílias e comunidades que precisam de uma boa decoração para o momento mais feliz do ano.

17 de novembro

O Chefinho Volta aos Negócios – (Temporada 4)série animada

Nesta série de animação baseada no grande sucesso do cinema, o Chefinho decide apresentar seu irmão mais velho à frenética vida no escritório.

20 de novembro

Voice of Fire – Novas Vozes do Gospel – documentário

O documentário acompanha uma comunidade na cidade natal de Pharrell Williams que visa montar um dos corais de música gospel mais inspiradores do mundo. Com sua equipe de líderes evangélicos, o pastor Ezekiel Williams, um respeitado gênio da música na região e tio de Pharrell, se aventura em busca dos mais variados talentos, idades e etnias, cujas histórias de diversidade podem dar um sentido mais profundo à voz coletiva do grupo.

O origem do sabor -(temporada 3) – série

A série é uma deliciosa jornada pelas tradições culinárias da China trazendo histórias das pessoas que criam e apreciam pratos cheios de sabores e memórias.

Se Algo Acontecer te Amo – filme

Pais em luto viajam através de um vazio emocional enquanto lamentam a perda de um filho após um trágico tiroteio na escola.

OX do Natal – filme

Extraterrestres tentam roubar a gravidade da Terra. Agora, só um alien chamado X e o espírito natalino podem salvar o mundo.

22 de novembro

Natal com Dolly Parton – filme

Após a morte do pai, Regina Fuller, uma mulher rica e desagradável, volta à cidadezinha onde foi criada. A ideia dela é despejar os moradores e vender as terras para uma construtora de shoppings, logo antes do Natal.

No entanto, depois de ouvir as histórias dessas pessoas, reencontrar um antigo amor e conhecer um anjo de verdade, ela acaba mudando de atitude. É uma história que mostra como a família, o afeto e o espírito natalino de uma cidade podem aquecer qualquer coração.

Com Dolly Parton, Christine Baranski, Jenifer Lewis e Treat Williams no elenco, o filme foi dirigido e coreografado pela vencedora do Emmy e do Globo de Ouro Debbie Allen. A trilha sonora traz 14 músicas originais compostas por Dolly.

23 de novembro

Shawn Mendes: In Wonder – documentário

In Wonder acompanha a jornada de Shawn Mendes rumo ao autoconhecimento. Algumas consequências físicas e emocionais relacionadas a sua ascensão e última turnê mundial o levaram a repensar sua vida pessoal e profissional.

O documentário é um olhar sincero voltado para um artista e compositor que lida com as pressões do estrelato e com os custos emocionais de amadurecer na frente do público. O filme oferece um acesso inédito à vida privada de Mendes, tanto em casa como viajando pela América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Austrália, e conta com anos de filmagens que mostram como ele virou um astro global.

24 de novembro

O caderno de Tomy – filme

Quando María Vásquez descobre que tem uma doença terminal, ela decide encarar seu destino da única forma que conhece: com a emoção e o humor sarcástico que a definem. Ela passa a maior parte do tempo escrevendo um livro para seu filho de 4 anos, Tomy, para que ele não a esqueça jamais. Ela também compartilha sua experiência pelas mídias sociais e sua história acaba fazendo sucesso. Seus últimos dias são, ao lado do marido e dos amigos, uma celebração à vida.

Criaturinhas – desenho animado

Criaturinhas fofas e loucas por aventuras brincam, crescem, aprendem, cantam e dão muitas risadas em um animado zoológico.

Era Uma Vez um Sonho – filme

O filme é baseado no romance de J.D. Vance, número um da lista de best-sellers do New York Times. J.D. Vance (Gabriel Basso) é um ex-fuzileiro naval do sul de Ohio e atual estudante de direito de Yale que está prestes a conquistar o emprego dos sonhos. Mas, por causa de uma crise familiar, é forçado a voltar à vida que tentava deixar para trás. Agora, ele precisará enfrentar a complexa dinâmica familiar, incluindo uma relação complicada com a mãe, Bev (Amy Adams), que luta contra um vício. Impulsionado pelas lembranças da avó Mamaw (Glenn Close), que o criou, J.D. percebe que, para realizar seus sonhos, ele precisará abraçar suas raízes.

Dragões: Equipe de Resgate: Dia de festa em Huttsgalor – filme

A chegada da neve marca o início de Odinyule – o feriado Viking de doação! Mas o tempo louco pode cancelar a tradição, a menos que os Rescue Riders possam se lançar.

25 de novembro

Crônicas de Natal 2 – filme

Já passaram dois anos e muita coisa mudou depois que Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) salvaram o Natal. Agora, Kate é uma adolescente rebelde e não está nem um pouco feliz em passar o fim de ano em Cancún com o namorado novo da mãe e o filho dele, Jack (Jahzir Bruno). Sem aceitar essa nova versão da família, ela resolve fugir. Acontece que um vilão misterioso ameaça destruir o Polo Norte e acabar com o Natal para sempre. Então, Kate e Jack precisam viver uma nova aventura com o Papai Noel (Kurt Russell) para resolver esse problema.

The Geat Pretender (Temporada 2) – anime

Makoto Edamura se achava o maior trapaceiro do Japão, até tentar um golpe em um vigarista internacional. Sua vida nunca mais vai ser a mesma.

26 de novembro

Mosul – filme

Depois que sua vida é salva por um esquadrão iraquiano desonesto, um jovem policial se junta a eles em sua luta contra o ISIS em um Mosul dizimado.

27 de novembro

Sonhar e Dançar – O Quebra-Nozes de Chocolate – documentário

Produzido pela Shondaland, Sonhar e Dançar – O Quebra-Nozes de Chocolate enfoca a carreira da premiada artista Debbie Allen e acompanha a preparação de seu grupo de bailarinos para um musical.

Virgin River (Temporada 2) – série

De volta a Virgin River, a enfermeira Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) descobre que precisa fazer as pazes consigo mesma e com o passado para conseguir se sentir em casa na cidade.

No elenco, a série também conta com Martin Henderson, Tim Matheson, Annette O’Toole, Lauren Hammersley, Colin Lawrence, Grayson Gurnsey e Sarah Dugdale.

Um Natal Nada Normal – série

A minissérie de Natal em três partes é estrelada por Luke Mockridge, um dos comediantes mais populares da Alemanha.

30 de novembro

Em Busca de Agnes – filme

Em uma jornada emocionante no Marrocos, um empresário reconstitui a vida turbulenta de sua mãe distante e conhece sua filha adotiva.

Sequência de Enola Homes? Veja o que diz Henry Cavill sobre isso em entrevista exclusiva