Obra de Lélia Gonzalez será debatida em evento gratuito e virtual

Assertiva e atual, a produção intelectual da filósofa Lélia Gonzalez é um ponto de abastecimento crucial para a sociedade brasileira entender a própria história de uma perspectiva de gênero, raça e classe social.

Entrevistas, artigos e ensaios da intelectual mineira, que faleceu em 1994, foram reunidos na obra Por um feminismo afrolatinoamericano, estruturada por Flavia Rios e Márcia Lima.

Nesta quarta-feira (31), às 19h, o público poderá ter acesso a esse material por meio de um debate, que será transmitido no Circuito Tenda, no canal do YouTube Tenda das Candidatas. O encontro faz parte da programação da Agenda “Março por Marielle Franco”.

A mesa virtual será composta pela historiadora Melina Lima, que é neta de Lélia, pela especialista em direito público e co-idealizadora d’A Tenda das Candidatas, Laura Astrolábio, e pela articuladora política do Movimento Mulheres Negras Decidem e pesquisadora do Instituto Marielle Franco, Fabiana Pinto.

Conheça a Tenda das Candidatas

A Tenda das Candidatas é um projeto voluntário de capacitação, acompanhamento e impulsionamento de mulheres feministas. O grupo é composto por quatro mulheres que focam o trabalho de formação política sobretudo em mulheres negras, trans, indígenas e quilombolas que defendam pautas relacionadas aos direitos humanos.