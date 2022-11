Está confirmado! ‘O Diário da Princesa 3’ vem aí

O Diário da Princesa, filme lançado em 2001 e já considerado um verdadeiro clássico estrelado por Anne Hathaway, vai ganhar uma sequência produzida pela Disney. O anúncio, divulgado pelo The Hollywood Reporter, ocorre 21 anos após o lançamento do filme original.

Segundo o portal, o projeto ainda se encontra na fase inicial. A roteirista Aadrita Mukerji estaria trabalhando em um roteiro para um lançamento da Disney, que fontes dizem ser uma continuação da série de filmes liderada por Anne Hathaway. O THR informa ainda que o filme está sendo produzido por Debra Martin Chase, que também participou da produção dos longas anteriores.

Segundo o site, a continuação da franquia está confirmada, entretanto ainda não há confirmação de que Anne Hathaway estará no elenco. De acordo com as fontes do jornal, a atriz não teria um acordo para retornar, mas já declarou publicamente em outras ocasiões seu apoio a uma terceira produção.

No longa, Anne Hathaway vive o papel de Mia Thermopolis, uma adolescente americana que descobre que é a herdeira do trono do reino europeu de Genovia. O filme também conta com Julie Andrews no elenco e se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando US$ 165,3 milhões globalmente. Em 2004, Hathaway voltou para O Diário da Princesa 2: Casamento Real, que arrecadou US$ 134,7 milhões globalmente. O falecido cineasta Garry Marshall dirigiu ambas as produções, que viraram referência na cultura pop.

A sequência dos filmes é um pedido já antigo de fãs da saga, que é baseada numa coleção composta por 13 obras lançadas pela escritora norte-americana Meg Cabot. Em 2001 e 2004, respectivamente, dois filmes baseados nos romances foram produzidos pela Walt Disney Pictures, O Diário da Princesa e O Diário da Princesa 2: Casamento Real, estrelados por Anne Hathaway e Julie Andrews, nas personagens de Mia Thermopolis e Clarisse Renaldi.

Cabot já agradeceu os filmes diversas oportunidades em entrevistas e em seu próprio site, pois acredita que eles ajudaram a impulsionar as vendas de seus livros, além de torná-la o sucesso que é hoje.

Agora nos resta cruzar os dedos e torcer por esse lançamento tão aguardado!