“O Diabo Veste Prada 2”: o que sabemos sobre a produção

O Diabo Veste Prada, filme aclamado de 2006, com Meryl Streep no papel da temida editora Miranda Priestly e Anne Hathaway na pele de sua assistente, Andrea, vai ganhar uma continuação. A Disney confirmou os planos à revista “Variety”, e os fãs, claro, estão curiosos com o que virá por aí.

O longa original, baseado no livro de mesmo nome escrito por Lauren Weisberger, arrecadou US$ 326 milhões em bilheteria (R$ 1,7 bilhão na cotação atual), e a expectativa é que a nova trama repita o sucesso. Abaixo, trazemos as informações que já temos!

Meryl Streep estará em “O Diabo Veste Prada 2”

Miranda continuará sendo interpretada por Meryl Streep – nem daria para imaginar outra atriz no papel. Ela postou nas redes sociais uma foto caracterizada como a personagem e anunciou: “Miranda vai voltar”. Continua após a publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meryl Streep (@merylstreep) Continua após a publicidade Emily poderosa! Emily (Emily Blunt), uma das assistentes que Miranda trata mal no longa original, agora é uma poderosa executiva de um grupo de luxo, com milhões de dólares para investir em publicidade. Na história planejada, a editora da revista Runway precisa lidar com a queda nas vendas das publicações impressas e a ascensão da busca por informações nos meios digitais. Será que Miranda vai engolir o orgulho para conseguir receber esta verba? Continua após a publicidade Parte da equipe original Para desenvolver a sequência, a Disney convocou Wendy Finerman, produtora do filme original, e está em negociações com o diretor David Frankel e com Aline Brosh McKenna, que escreveu o primeiro longa. Ainda não foi divulgado se Anne Hathaway estará no elenco.

