Novo prédio do MASP será inaugurado em março de 2025; confira imagens

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) anunciou hoje que concluiu as obras do seu segundo edifício, nomeado Pietro Maria Bardi em homenagem ao primeiro diretor artístico do museu. Com 14 andares e mais de 7 mil metros quadrados, o espaço será aberto ao público em março do ano que vem.

“O MASP cresceu e ficou maior que seu edifício. Alargar as fronteiras era necessário”, afirma Heitor Martins, diretor-presidente da instituição. “Este é um momento histórico para a instituição e para a cidade de São Paulo. São dois edifícios que formam um único museu. O edifício Pietro, junto às atividades públicas no vão livre e os generosos espaços do prédio histórico, formam um conjunto que marca uma nova fase do museu, que se torna ainda mais inclusivo, diverso e plural”.

O projeto arquitetônico, liderado pela METRO Arquitetos Associados, ainda traz diversas conexões entre os dois prédios, como a relação entre o museu e o ambiente urbano por meio da transparência.

Enquanto a fachada de vidro do edifício original cria uma continuidade visual entre o interior do museu e a Avenida Paulista, o local novo propõe um jogo de luz e sombra por meio de amplas aberturas que se revelam apenas àqueles que estão dentro do prédio durante o dia. Ou seja: ao entrar, o visitante poderá observar a cidade e o próprio edifício Lina.

Em 2025, o MASP será dedicado ao tema Histórias da Ecologia. Com isso, haverá exposições, cursos, palestras, oficinas, seminários e publicações que convidam à reflexão sobre temas urgentes, como a relação entre ser humano e meio ambiente, em diálogo com a cultura visual e as práticas artísticas. Para celebrar a inauguração das novas galerias, também serão apresentadas exposições com recortes do acervo e uma mostra sobre suas histórias.

