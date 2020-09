Uma nova versão do filme “O Poderoso Chefão” será lançada

Uma versão reeditada do clássico filme “O Poderoso Chefão 3 será lançada em breve. Na última quinta-feira (3), o estúdio Paramount informou que a nova versão refletirá a “visão original do final”, já que a última não agradou fãs e críticos.

O novo desfecho, intitulado de “Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” (ainda sem tradução para o português), será lançado em comemoração aos 30 anos da série, em meados de dezembro deste ano, nos cinemas. Só depois chegará às plataformas digitais.

“Criei um novo começo e fim e reorganizei algumas cenas, tomadas e entradas de música”, disse o diretor Francis Ford Coppola, aos 81 anos, em um comunicado. Quando lançado em 1990, O Poderoso Chefão Parte III não foi tão bem recebido. Os dois filmes anteriores, por sua vez, foram indicados para 22 categorias do Oscar, vencendo nove delas, incluindo a de Melhor Filme.

Ao longo dos anos, Coppola discutiu o terceiro filme e como ele teria que ser mudado, caso tivesse a oportunidade de fazê-lo. O trabalho envolve até o ajuste de cortes, arranhões e manchas. A refação inclui também materiais inéditos, concluída de forma remota em razão da pandemia do novo coronavírus.

“O Sr. Coppola supervisionou todos os aspectos da restauração enquanto trabalhava na nova edição, garantindo que o filme não apenas parecesse e soasse puro, mas também atendesse aos seus padrões pessoais e visão de direção”, disse Andrea Kalas, vice-presidente de arquivos da Paramount.

