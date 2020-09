Mulher-Maravilha segue mostrando sua força na cultura pop contemporânea

Em um universo dominado por homens, a Mulher-Maravilha segue mostrando que tem força de sobra para competir de igual para igual com qualquer super-herói. Na tarde deste sábado (22), o nome da personagem tornou-se um dos assuntos mais comentados da internet após a abertura de um evento virtual da DC Comics, o DC FanDome.

O painel de Mulher-Maravilha 1984 foi escolhido para iniciar a agenda do evento, que vai falar das novidades da DC em duas datas: 22 de agosto e 12 de setembro. O bate-papo contou com a participação dos atores Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Cheetah), Pedro Pascal (Maxwell Lord) e da diretora Patty Jenkins. Para a surpresa de todos, a veterana Lynda Carter, que interpretou a heroína nos anos 1970, também esteve presente no painel.

“Quando minha filha viu a Gal como Mulher-Maravilha, ela disse que finalmente compreendeu por que todo mundo me idolatra por ter interpretado a Diana Prince. Ela entendeu o que a Mulher-Maravilha significa para todo mundo. Obrigada, Gal, obrigada, Patty”, disse Lynda, emocionada.

Em resposta, a atriz e a diretora também expressaram admiração por Lynda. “Você é a Mulher-Maravilha da vida real e eu não poderia estar mais grata por ter a sua orientação. Obrigada por tudo o que você tem feito pessoalmente por mim e pelo mundo”, disse Gal Gadot. “Não estamos aqui para reinventar a Mulher-Maravilha, mas para pegar a tocha e passar adiante”, completou Patty Jenkins.

Outro ponto alto do painel foi a apresentação do novo trailer do filme, que mostra o visual da vilã Cheetah pela primeira vez. Confira:

Mulher-Maravilha 1984 tem estreia prevista para o dia 2 de outubro nos Estados Unidos e 15 de outubro no Brasil. Inicialmente, chegaria aos cinemas em 5 julho e, por conta da pandemia, o lançamento já havia sido postergado para agosto. Em dezembro de 2019, Gal Gadot e Patty Jenkins chegaram a vir ao Brasil, a fim de divulgar o filme na CCXP, em São Paulo.

O novo filme da saga da heroína se passa em 1984, durante a Guerra Fria. Na trama, ela precisa enfrentar dois vilões, o empresário Maxwell Lord e a antiga amiga Barbara Minerva – que transforma-se em Cheetah.