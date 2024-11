Miss Universo 2024 acontece hoje (16): saiba como assistir ao concurso

Na noite deste sábado (16), uma nova candidata receberá a coroa de Miss Universo 2025. A final da competição acontece na Arena CDMX, na cidade do México, a partir das 22h00. Até o momento, não há informações acerca de uma transmissão brasileira oficial (em rede aberta ou fechada). Entretanto, o concurso será exibido em tempo real através do Youtube.

Confira o livestream abaixo:

A 73ª edição do Miss Universo traz um número recorde de países inscritos. Ao total, 126 mulheres representarão as suas culturas a fim de conquistar a coroa.

Vale lembrar que, desde o ano passado, o Miss Universo conta com nova direção, o que acarretou em mudanças notórias nas regras. Agora, mulheres de todas as cidades, mães, casadas, divorciadas e trans podem se inscrever.

Quem irá representar o Brasil na competição

O Brasil, que há quase seis décadas não leva o título (a última vez aconteceu em 1968, quando a baiana Martha Vasconcelos conquistou a coroa), será representado por Luana Cavalcante, primeira mãe da história a vencer o Miss Brasil.

De acordo com missólogos, Luana é uma forte candidata à coroa. Natália Guimarães, Miss Brasil e segunda colocada no Miss Universo 2007, compartilha da mesma opinião. Será que finalmente quebraremos o jejum de vitórias?

Continua após a publicidade

Quem são os jurados do Miss Universo 2024

Entre os 13 jurados do Miss Universo 2024, está o pintor brasileiro Romero Britto. Veja a lista completa:

Camila Guiribitey — filantropa cubana;

Romero Britto — pintor e escultor Miss Universo

Emilio Estefan — música e produtor cubano;

Eva Cavalli — estilista austríaca e segunda colocada no Miss Universo 1977;

Fariana — atriz e cantora colombiana;

Gabriela Gonzalez — estilista mexicana;

Gary Nader — colecionador de arte líbano-dominicano;

Gianluca Vacchi — influenciador e empreendedor italiano;

Jessica Carrillo — repórter mexicana da Telemundo;

Lele Pons — atriz e cantora venezuelana;

Margaret Gardiner — jornalista sul-africana e Miss Universo 1978;

Michael Cinco — estilista filipino;

Nova Stevens — ativista e Miss Canadá 2020;

Como funciona a competição

Em uma primeira fase, as mulheres se apresentam em três trajes (gala, banho e típico), sendo entrevistadas e avaliadas pelos jurados. Nesta etapa, apenas 30 competidoras seguem pela disputa.

Depois, uma segunda etapa de avaliações irá determinar quais serão as 12 candidatas restantes. Durante a terceira e última etapa, as inscritas respondem às famosas perguntas dos concursos de beleza. O anúncio final, que conclui a competição, é realizado da quinta para a primeira colocada.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.