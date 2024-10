Luana Cavalcante é primeira mãe a vencer o Miss Universo Brasil

Luana Cavalcante é a primeira mãe a ser eleita Miss Universo Brasil. A pernambucana recebeu a coroa na última quinta-feira (19), em São Paulo, e disputará o título mundial em novembro, no México. Apenas solteiras, entre 18 e 28 anos e que não tivessem filhos podiam competir até 2022.

Mulheres casadas, divorciadas, grávidas e mães, de qualquer idade, podem estar na competição desde 2023, um ano depois da empresária tailandesa trans Anne Jakapong Jakrajutatip comprar por US$ 20 milhões a empresa organizadora do Miss Universo e mudar as regras do concurso.

Quem é Luana Cavalcante, a primeira mãe Miss Universo Brasil?

Aos 25 anos, Luana é atriz, modelo internacional e mãe de Pedro. Quando tinha 19 anos e trabalhava internacionalmente, ela resolveu se preparar para voltar ao Brasil e estrear no mundo miss. “Mal sabia a surpresa que estava por vir”, contou nas redes sociais. Após duas semanas da decisão, ela descobriu que estava grávida.

“Naquele momento nascia em mim uma Mãe. O Pedro nasceu na Itália. É a criança mais inteligente e doce que eu já conheci. […] É uma das maiores alegrias que o universo já me deu, e luto diariamente para que seus sonhos sejam vividos em um mundo mais humano, consciente e seguro”, publicou.

A miss ainda postou que “graças à uma mulher visionária que revolucionou o mundo miss e a organização do @missuniverse que implantou regras inovadoras e inclusivas, pude finalmente retornar ao Brasil para tirar do papel aquele projeto de ser miss”.

Como Luana Cavalcante reagiu ao resultado do Miss Universo Brasil?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗔𝗦 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗘𝗦 (@universodasmisses) Continua após a publicidade

A modelo publicou em seu perfil que esse resultado serve para inspirar mais pessoas. “Sou feliz por viver tudo isso e poder provar através do exemplo para outras mulheres que nós não precisamos nos limitar. Podemos ser e construir tudo aquilo que nos faz feliz”, acrescentou.

Finalizou deixando um recado ao filho: “quero te agradecer por me mostrar que a vida é linda. Quero que você saiba o quanto você é amado por mim e pela sua família, e que você é muito mais do que eu sonhava. Que você seja uma criança feliz, cheio de confiança em si e amor ao próximo. Te amo infinitamente!”

Em entrevista ao UMiss TV, publicada no perfil de Luana, ela contou o que podemos esperar para a disputa internacional. “Meu melhor, minha disciplina, minha paixão e a vontade de representar o Brasil majestosamente”

Gabriele Marinho, miss Alagoas, ficou em 2° lugar, enquanto a miss Rio de Janeira, Maria Fabiana Mata, ganhou a terceira colocação.

