5 vezes em que Emily Armstrong brilhou no show do Linkin Park

Agora com Emily Armstrong nos vocais, o Linkin Park reservou um ano repleto de boas surpresas para seus fãs, especialmente os brasileiros. Além de um novo álbum, o “From Zero” — que marca a estreia da vocalista e do baterista Colin Brittain — a banda norte-americana escolheu São Paulo como um dos poucos destinos contemplados a receber o show dessa nova fase em 2024.

Com a morte de Chester Bennington, em 2017, a banda passou por um hiato de 7 anos, e agora retorna com a cantora e compositora ocupando os vocais. O retorno foi marcado por uma pequena turnê mundial, o que incluiu shows em São Paulo nos dias 15 e 16 de novembro. CLAUDIA esteve na primeira data da apresentação e conta, a seguir, os momentos de destaque da nova integrante.

Confira os melhores momentos de Emily Armstrong com o Linkin Park, no último sábado (15), na capital paulista:

1) Vocais poderosos no ao vivo

Oscilando entre vocais mais aveludados, como em “My December”, e potentes, caso de “Casualty”, Emily mostrou que não tem poupado a voz para as apresentações ao vivo do Linkin Park.

Sua voz transita entre o melódico e o gutural, característica tão marcante de Chester Bennington, e prova no ao vivo toda a qualidade de uma voz versátil. O que também ficou mais do que provado no álbum recém-lançado pela banda, que exemplifica muito bem em suas faixas a capacidade da banda em transitar por hits de estilos tão distintos.

2) Aceitação do público

Como era de se esperar, o anúncio de sua chegada ao Linkin Park foi rodeado de comparações à antiga formação. Mas se o início sua vinda foi recepcionada com desconfiança, Emily conseguiu conquistar o coração da maior parte dos fãs das bandas – tanto pelo seus vocais poderosos, como pelo seu carisma.

Inclusive, todas as músicas do novo álbum da banda, agora com Emily no vocal, já estavam na ponta da língua dos fãs presentes no Allianz Parque neste final de semana — até mesmo as faixas lançadas na última sexta-feira e apresentadas pela primeira vez ao vivo, caso de “Too Faced”.

3) Presença de palco

Num início um pouco tímido, Emily foi o principal assunto na apresentação de estreia da nova formação, com vídeos lançados pela banda em suas redes sociais em setembro. Hits já consagrados do Linkin Park, como “Numb” e “In The End”, fora inevitavelmente comparados ao serem interpretados na sua voz.

Contudo, agora há dois meses no papel, Emily mostrou que se sente muito mais confortável não só no palco, mas ao inserir sua personalidade em clássicos de álbuns como Hybrid Theory (2000) e Meteora (2003). Já nas músicas compostas para o “From Zero”, álbum lançado esta semana, não ficam dúvidas da potência e versatilidade de sua voz.

4) Deixou sua marca no novo álbum

Sua presença trouxe uma nova dinâmica vocal ao grupo, com destaque para a faixa principal, “The Emptiness Machine”, que apresenta uma fusão do estilo clássico do Linkin Park com os tons únicos de Emily. Seu alcance vocal potente e emotivo complementa a essência da banda, mantendo elementos familiares enquanto explora novas direções criativas.

Isso fica ainda mais claro com a dinâmica da banda ao vivo. Em completa sintonia, Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn e Colin Brittain, junto de Emily, mostraram que ainda têm muito a desenvolver em conjunto.

Recentemente, o vocalista Mike Shinoda chegou a comentar que trabalhar com Emily foi revigorante e que a química entre os membros e a nova vocalista impulsionou o processo criativo de forma significativa.

5) Ela tem carisma!

Em vídeos de bastidores, no palco e também na passagem por São Paulo, Emily mostrou-se aberta e animada para o carinho do público. Inclusive, foi vista com a banda no restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala, em São Paulo.

Quem é Emily Armstrong

Emily Armstrong ficou conhecida por ser vocalista da banda de rock Dead Sara desde 2005, ela dá voz a hits como “Weatherman”, “Lemon Scent” e uma elogiada versão de “Heart-Shaped Box”, clássico do Nirvana.

Além de seu trabalho no grupo, a artista já colaborou com artistas renomados, como Courtney Love e Demi Lovato. Ela atuou como backing vocal no álbum Nobody’s Daughter, da banda Hole, e, junto ao Dead Sara, participou do disco Holy Fvck, de Demi Lovato.

Linkin Park no Brasil em 2025

Para quem não conseguiu garantir ingressos para as duas apresentações da banda no país este ano, a boa notícia é que o Linkin Park retorna ao Brasil em 2025 com mais datas.

No último dia 14, foram confirmadas as datas da “From Zero World Tour 2025”, turnê de divulgação do álbum “From Zero”, lançado na sexta-feira (15). O anúncio foi feito através de postagem compartilhada no Instagram oficial do grupo. As datas para o ano que vem contemplam shows no Rio de Janeiro, no dia 8; São Paulo, no dia 10; Brasília, no dia 13; e Porto Alegre, no dia 15 de novembro. Informações sobre ingressos serão divulgadas em breve.



