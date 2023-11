Madame Teia, versão feminina de ‘Homem-Aranha’, tem 1º trailer divulgado

“Madame Teia”, derivado de “Homem-Aranha”, acaba de ter seu primeiro trailer divulgado de surpresa pela Sony Pictures. Nas imagens inéditas, vemos Cassandra Webb (interpretada por Dakota Johnson de “Cinquenta Tons de Cinza”) utilizando seus recém-adquiridos poderes de clarividência para combater uma ameaça sinistra. Confira:

Sinopse oficial de Madame Web

De acordo com a sinopse oficial, “Madame Web conta a história do filme solo da história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrela Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan que pode ter habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos… se elas conseguirem sobreviver ao presente ameaçador.” Parece incrível, né?

Elenco da produção

Além de Dakota, Sydney Sweeney (a Cassie de “Euphoria) vive Julia Carpenter na narrativa. Outros nomes confirmados no elenco são: Isabela Merced como Anya Corazon, Emma Roberts como Mary Parker, Adam Scott (“Big Little Lies”), Mike Epps (“Se Beber, Não Case!”), Celeste O’Connor (“Ghostbusters – Mais Além”) e Tahar Rahim (“O Mauritano”).

A direção fica por conta de SJ Clarkson, que já dirigiu episódios dos aclamados seriados “Orange Is The New Black” e “Jessica Jones”, da Marvel.

Até o momento, “Madame Teia” tem previsão de estreia para 14 de fevereiro do ano que vem nos cinemas brasileiros.

