7 livrarias de rua em São Paulo para conhecer

Espaços perfeitos para passar um tempo lendo ou caçando por novos títulos, diversas livrarias de rua em São Paulo também oferecem saraus, encontros com autores e outros eventos para amantes de livros.

Há ainda estabelecimentos especializados em diferentes segmentos de literatura, como o caso da Gato sem Rabo, inaugurada em 2021, na Vila Buarque, região central, que reserva seu espaço para livros escritos por mulheres. No mesmo bairro, a Livraria Pulsa reúne obras voltadas para autores e temática LGBTQIA+.

Livraria Gato sem Rabo (@gato.sem.rabo)

Inaugurada em 2021, a livraria reserva suas estantes para obras escritas por mulheres. Pelo Instagram, é possível acompanhar também eventos e encontros com autoras que ocorrem dentro do estabelecimento.

Endereço: R. Amaral Gurgel, 352 – Vila Buarque, São Paulo / SP

Livraria Megafauna (@livrariamegafauna)

Situada no térreo do edifício Copan, na República, região central, a livraria aberta em 2020 abriga ainda o Cuia Café da chef Bel Coelho. É para passar horas e horas lá.

Endereço: Edifício Copan, Av Ipiranga, 200, loja 53 – República, São Paulo / SP

Livraria Martins Fontes (@martinsfontespaulista)

Em unidade na Avenida Paulista, a livraria já tradicional, de aparência bem aconchegante, é ótima para passar um tempinho. Dentro, há ainda um café Mestiço.

Endereço: Av. Paulista, 509 – Bela Vista, São Paulo / SP

Livraria da Tarde (@livrariadatarde)

Com a fachada vermelha e amarela, essa livraria inaugurada em 2019, em uma rua em Pinheiros, na Zona Oeste, conta com café em seu interior.

Endereço: R. Cônego Eugênio Leite, 956 – Pinheiros, São Paulo / SP

Livraria Pulsa (@livrariapulsa)

Dedicada à temática e autorias Lgbtqia+, de quinta à sábado, das 20h às 23h, a livraria é situada dentro do bar Das, na Vila Buarque, na região central. Porém, ela também circula por outros estabelecimentos – é possível acompanhar a programação em seu Instagram.

Endereço: Bar Das – R. Fortunato, 133 – Vila Buarque, São Paulo – SP

Livraria do Brooklin (@livrariadobrooklin)

Aberta em 2021, a livraria na Zona Sul de SP parece uma casinha e também conta com um café no interior, o Café do Brooklin, com opções de comidinhas.

Endereço: R. Hollywood, 275 – Brooklin, São Paulo – SP

Livraria Mandarina (@livraria_mandarina)

Situada em Pinheiros, Zona Oeste da cidade, a Mandarina foi inaugurada em 2019. Tem jeitinho acolhedor e promove encontros com autores.

Endereço: R. Ferreira de Araújo, 373 – Pinheiros, São Paulo – SP