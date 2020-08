Mais um #fds chegou e está cheio de lives incríveis para você curtir

É sexta-feira e, finalmente, chegou a hora de relaxar e aproveitar o fim de semana! Como de costume, CLAUDIA selecionou algumas das lives para você curtir, dançar e aprender sobre coisas novas.

Para começar com tudo, nesta sexta (31), Milton Nascimento se junta a Liniker e a Xênia França para fazer uma live em prol do combate à fome. Também haverá o segundo dia da edição virtual do Lollapalooza 2020, que trará apresentações de vários artistas incríveis.

Ainda nesta sexta, a Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil (REGA Brasil) fará uma homenagem às mulheres negras com a live Julho das Pretas no Sítio Ágatha. E, aproveitando o Dia do Orgasmo, Deborah Secco comandará um bate papo sobre sexualidade feminina junto com convidadas.

Ufa… e ainda tem sábado e domingo, hein! Bora conferir a programação completa?

As canções de Milton Nascimento – sexta-feira (31), às 20h30

Liniker e Xênia França se juntam ao Milton Nascimento para cantar algumas de suas músicas. A live, que acontecerá no YouTube e também será transmitida no Multishow a partir das 20h30, arrecadará alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Julho das Pretas no Sítio Ágatha – sexta-feira (31), a partir das 19h

A Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil (REGA Brasil) vai finalizar o mês realizando uma homenagem às mulheres negras com a live Julho das Pretas no Sítio Ágatha. A abertura do evento virtual será com a cantora Dessa Ferreira. A artista Rebecca França pintará uma tela que será leiloada no Instagram da REGA Brasil no sábado (1º).

Ambas vão bater um papo sobre como é ser mulher negra na música e na arte visual. E não acaba por aí, não! Também haverá um bate-papo sobre nutrição do corpo e mente entre Obaegbé e Nzinga, mediado por Luiza Cavalcante. Arraste para o lado para ver a programação completa:

Liberdade Vem de Dentro, com Deborah Secco – sexta-feira (31), às 22h

Para comemorar o Dia do Orgasmo, o GNT disponibilizará no YouTube, a partir das 22h, a live Liberdade Vem de Dentro. Com apresentação da atriz Deborah Secco, o encontro traz as convidadas Marcela McGowan, Karol Conka, Gaby Amarantos, Mariana Xavier, Magá Moura e Nanda Costa para falar sobre sexualidade, autoconhecimento e prazer feminino.

A live faz parte do projeto Liberdade Vem De Dentro, que também contou com uma série de quatro episódios de mesmo nome, já disponíveis no YouTube do GNT.

Lollapalooza 2020 (edição virtual) – sexta, sábado e domingo:

A edição virtual do Lollapalooza americano começou na última quinta-feira (30), com shows de Paul McCartney, Alabama Shakes, Tove Lo e LCD Soundsystem em edições anteriores do festival. Mas fica tranquila, ainda há muita música boa para curtir neste final de semana.

Nesta sexta (31), os shows do Metallica, Kehlani, The Cure e Chance the Rapper serão exibidos. No sábado (1º), teremos Lorde, Tyler, The Creator, NGHTMRE e Ellie Goulding. Para fechar, no domingo (2) haverá os show de Portugal, The Man, Arcade Fire, Khalid e The Weeknd.

Mas essas são só algumas das exibições, viu? Tem muito mais na programação completa, que você pode conferir no site oficial do Lollapalooza.

Todxs! Music Live Festival – sábado (1º), às 17h

No sábado tem o último dia de transmissão do festival de música eletrônica Todxs! Music Live Festival. O line-up do dia conta com Pathy Dejesus, Bhaskar, Luisa Viscardi e DJ Tom e será exibido no TikTok!

Lives musicais do final de semana:

É claro que não podiam faltar as famosas lives musicais, que tornam os nossos dias mais animados nesse período de isolamento social. Programe-se para ver seus artistas favoritos!

Sexta-feira (31 de julho):

Bruna Caram – 18h (YouTube)

Mateus e Cristiano – 18h (YouTube)

Alice Caymmi – 19h (YouTube)

Ferrugem – 19h (YouTube)

Atitude 67 – 20h (YouTube)

Jorge Aragão – 20h (YouTube)

Dani Ferraz – 20h (YouTube)

Raça Negra e Leonardo – 20h30 (YouTube)

João Bosco e Vinicius – 21h (YouTube)

Rico Dalasam – 21h30 (Site oficial)

Luiza & Maurílio e João Neto & Frederico – 22h45 (YouTube)

Sábado (1º de agosto):

Elton John (ao vivo em Nova York – 2000) – 13h (YouTube)

Ivan Gadelha – 14h (YouTube)

VillaMix em Casa (Leonardo, Gian & Giovani, Rick & Renner, Teodoro & Sampaio e mais) – 16h (YouTube)

Erasmo Carlos – 19h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

Vitor Kley – 21h (BeApp)

Domingo (2 de agosto):

Léo Santana – 15h (YouTube)

Almirzinho (part. Lu Carvalho) – 20h (YouTube)

Emicida – 21h (BeApp)