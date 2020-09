A espera acabou! ‘Vis a Vis: El Oasis’ chega à Netflix

Na esteira do enorme sucesso de “La Casa de Papel” e da boa repercussão de “As Telefonistas”, a Netflix emplacou também a série “Vis a Vis” aqui no Brasil, em 2019. O sucesso acabou sendo maior do que o esperado, tanto é que todas as temporadas chegaram rapidinho ao catálogo – atendendo ao pedido dos fãs.

Lançada inicialmente pelo canal espanhol Antena 3, “Vis a Vis” passou a ser produzida pela Fox tempos depois. O curioso é que a série foi basicamente ressuscitada pela nova emissora, tanto é que a protagonista Maggie Civantos já havia começado a trabalhar em “As Telefonistas” nesse meio tempo. Os roteiristas tiveram que deixa-la em coma durante boa parte da quarta temporada, o que acabou desagradando grande parte do público.

Mas nem isso conseguiu tirar o brilho da série, que mostra o dia a dia conturbado de um grupo de detentas na Espanha. Prova disso é que a Fox resolveu lançar uma continuação, batizada de “Vis a Vis: El Oasis”. Na Espanha, o lançamento aconteceu em abril e o último episódio da primeira temporada foi ao ar no dia 8 de junho. Por aqui, chegaram à Netflix nesta sexta-feira (31).

A nova série é totalmente ligada à anterior e a Netflix, inclusive, lançou-a como uma espécie de quinta temporada e não como um programa a parte. No catálogo, ao acessar o conteúdo de “Vis a Vis”, você encontra a opção “Oásis” na lista de temporadas.

A continuação é focada em Macarena (Maggie Civantos) e Zulema (Najwa Nimri, a inspetora Alicia de “La Casa de Papel”). A conturbada relação das duas ganha um novo capítulo fora da prisão e, como foragidas, elas resolvem cometer crimes juntas.