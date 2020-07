É agito que você quer, @? Uma seleção de lives shows, teatrais e fitness

O primeiro final de semana de julho chegou e, com zero sinais de fim da pandemia – apesar do questionável afrouxamento das medidas de isolamento –, as lives continuam sendo uma das mais acessíveis opções de entretenimento.

No #sextou de hoje, além de muita música boa com Elza Soares, Teresa Cristina e o grande encontro de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo produzido pela Mynd, você poderá curtir também uma programação teatral com Debora Lamm, Renata Sorrah e Lena Roque, além dos espetáculos da São Paulo Companhia de Dança e da Academia Cristina Cará. E se quiser relaxar e exercitar o corpo, ainda dá também para praticar yoga entre uma apresentação e outra. Se liga no line-up:

Música

Sexta-feira (3)

– PARANGOLÉ

Onde: Youtube

Quando: 20h

– KAROL CONKA

Onde: Youtube

Horário: 21h

– JOELMA

Onde: Youtube

Horário: 22h45

Sábado (4)

– PALCO PORTELA

Onde: Youtube

Horário: 15h

– BBQ MIX (BRUNO E MARRONE, LEONARDO, EDSON E HUDSON E MAIS)

Onde: Youtube

Horário: 16h

– PÉRICLES

Onde: Youtube

Horário: 18h

– WARNER PRIDE

Onde: Youtube

Horário: 18h

– LEXA

Onde: Youtube

Horário: 18h

– ELZA SOARES

Onde: Youtube

Horário: 19h

– MAIARA E MARAISA

Onde: Youtube

Horário: 21h30

Domingo (5)

– HARMONIA DO SAMBA

Onde: Youtube

Horário: 15h

– GRANDE ENCONTRO COM ELBA RAMALHO, ALCEU VALENÇA E GERALDO AZEVEDO

Onde: Youtube

Horário: 16h

– FERNANDO E SOROCABA

Onde: Youtube

Horário: 16h30

– PAULA FERNANDES

Onde: Youtube

Horário: 17h

– PSIRICO

Onde: Youtube

Horário: 17h30

– DETONAUTAS

Onde: Youtube

Horário: 18h

– TERESA CRISTINA

Onde: Instagram

Horário: 22h

Dança

Sexta-feira (3)

– O SONHO DE DOM QUIXOTE (SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA)

Onde: Youtube

Horário: 18h (disponível para visualização por período de 15 dias)

– ARTE EM FOCO

Onde: Youtube

Horário: 20h

Teatro

Sexta-feira (3)

– DEBORA LAMM EM MATA TEU PAI

Onde: Youtube

Horário: 21h30

Sábado (4)

– LOUCA DE AMOR, QUASE SURTADA

Onde: Zoom (Ingressos podem ser resgatados gratuitamente aqui)

Horário: 20h

Domingo (5)

– RENATA SORRAH EM COMPANHIA

Onde: Youtube

Horário: 21h30

Esporte

Sábado (4)

– YOGA COM CRISTIANE CHAPINOTTI

Onde: Youtube

Horário: 10h

Domingo (5)

– TREINO COM JAQUELINE CARVALHO, DA SELEÇÃO DE VÔLEI

Onde: Youtube

Horário: 11h