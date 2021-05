12 lançamentos de livros que você precisa incluir na sua lista de leitura

Olhando pela janela, buscamos a fuga da realidade ou observamos o cenário para entender melhor a situação. Os títulos a seguir oferecem as duas perspectivas. Faça sua escolha!

1. RILKE SHAKE – A autora Angélica Freitas apresenta mais de duzentas simpatias, testadas e aprovadas, praticadas pelo mundo e passadas de uma geração a outra. Companhia de Bolso, R$ 29,90.

2. PEQUENA COREOGRAFIA DO ADEUS – O traumático divórcio dos pais sufocou Julia. Para se curar, ela passa por um processo de autodescoberta. É o segundo livro de Aline Bei. Companhia das Letras, R$ 49,90.

3. A LUA E O GIRASSOL – Marina Miranda Fiuza reúne relatos de mães que perderam filhos e viveram o luto solitário, dada a invisibilidade do tema. Primavera Editorial, R$ 44,90.

4. TEMPO DE CURA – Após um ano de pandemia e perdas, Monja Coen discute o conceito da cura para além da vacina, propondo um estilo de vida equilibrado. Academia/Editora Planeta, R$ 42,90.

5. A LIBERDADE É UMA ESCOLHA – Em seu primeiro livro, Edith Eva Eger escreveu sobre ter sobrevivido ao campo de concentração. Agora, a trajetória inspira um guia prático para mudanças de comportamento. Sextante, R$ 29,90.

6. O TALENTOSO RIPLEY – No ano do centenário de Patricia Highsmith, uma de suas obras mais renomadas é relançado com projeto gráfico especial e nova tradução. Intrínseca, R$ 59,90.

Continua após a publicidade

7. ELAS MARCHAVAM SOB O SOL – Refletindo sobre o que é ser mulher, Cristina Judar apresenta duas personagens para falar de violência, perda de liberdade e de direitos. Dublinense, R$ 44,90.

8. NOITE E DIA DESCONHECIDOS – A trama da corenana Bea Su-ah a respeito de uma atriz que perde o emprego deixará você confusa sobre o que é real e o que é alucinação. DBA Literatura, R$ 54,90.

9. NOTAS SOBRE O LUTO – Chimamanda Ngozi Adichie perdeu o pai durante a pandemia, quando estava longe de casa. Suas impressões viraram livro. Companhia das Letras, R$ 29,90.

10. COMO FAZER COM QUE COISAS BOAS ACONTEÇAM – Baseada em ciência e no comportamento humano, a psiquiatra Marian Rojas defende práticas que garantem a felicidade. Academia/Editora Planeta, R$ 54,90.

11. CENAS DA PANDEMIA – Em crônicas, Samira Calais retrata o cotidiano que criamos após a chegada da pandemia e do isolamento. Dandaras/Feminas, R$ 40.

12. O COMETA – Na ficção de W. E. B. Du Bois, publicada há 100 anos, um cometa mata todos os habitantes de Nova York, exceto por um homem negro e uma mulher branca. Fósforo, R$ 31,10.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva