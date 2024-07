Principais lançamentos do streaming em agosto de 2024

Agosto promete ser empolgante para os amantes de séries! No início do mês, a quarta temporada de “The Umbrella Academy” chega ao catálogo da Netflix. Uma semana depois, os novos episódios da polêmica (e amada) “Emily em Paris” prometem abalar as estruturas da internet, com o retorno de Lily Collins no papel da protagonista.

“O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”, uma das principais apostas do Prime Video nos últimos anos, retorna para uma segunda temporada neste mesmo período.

E não para por aí! A seguir, você confere as principais estreias de filmes e séries em agosto nos streamings:

The Umbrella Academy: Temporada 4 (08/08)

Durante a quarta temporada, uma associação misteriosa começa a questionar a realidade, forçando a Umbrella Academy a resolver a situação de uma vez por todas.

Onde assistir: Netflix

Os Observadores (08/08)

Dirigido por Ishana Shyamalan, filha do lendário cineasta M. Night Shyamalan, “Os Observadores” é um suspense eletrizante sobre Mina, que após ficar perdida em uma floresta na Irlanda, acaba encontrando três estranhos que são perseguidos por criaturas aterrorizantes todas as noites. Agora, ela precisa lutar contra o tempo para escapar do local com vida.

Onde assistir: Max

Os Provocadores (09/08)

Com Matt Damon e Casey Affleck no elenco, o filme “Os Provocadores” gira em torno de dois ladrões que, após um roubo mal-sucedido, precisam fugir com a ajuda de um de seus terapeutas.

Onde assistir: Apple TV+

Emily em Paris: Temporada 4 – Parte 1 (15/08)

Mesmo com o drama dominando a vida de Emily, ela está disposta a tomar decisões ousadas para conseguir tudo o que quer e conquistar o homem dos seus sonhos. Agora, a pergunta é: quem será o escolhido? A primeira parte chega em agosto, e a segunda em setembro.

Onde assistir: Netflix

A Liga (16/08)

Recrutado para uma missão inesperada por sua paixão da adolescência, interpretada por Halle Berry, um cara comum que trabalha como empreiteiro (Mark Wahlberg) vira espião. O filme é curto e promete agradar quem gosta de ação.

Onde assistir: Netflix

Cidade de Deus: A Luta Não Para: Temporada 1 (25/08)

Baseada na obra do escritor Paulo Lins, o spin-off se passa vinte anos depois dos acontecimentos do icônico filme, durante o começo dos anos 2000.

Utilizando as memórias de Buscapé (Alexandre Rodrigues) como ponto de partida, o seriado retrata o impacto dos conflitos entre policiais, traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade.

Onde assistir: Max

Only Murders in the Building: Temporada 4 (27/08)

Na aguardada quarta temporada, o trio deixa Nova York e viaja a Los Angeles após serem chamados por um estúdio hollywoodiano que quer transformar seu podcast em filme. Ao mesmo tempo, tentam solucionar a morte de Sazz Pataki.

Onde assistir: Disney+

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder – Temporada 2 (29/08)

Na segunda temporada da série, Sauron retornou. Expulso por Galadriel, sem um exército ou aliado, o Lorde das Trevas em ascensão agora deve confiar em suas próprias habilidades para reconstruir sua força e supervisionar a criação dos Anéis de Poder, o que lhe permitirá vincular todos os povos da Terra-média à sua vontade sinistra.

Onde assistir: Amazon Prime Video

