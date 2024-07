Shakespeare Apaixonado, clássico do cinema, ganhará musical em São Paulo

O clássico da sétima arte Shakespeare Apaixonado, vencedor de 8 Oscars, ganhará uma versão musical em São Paulo realizada pelo Instituto Artium de Cultura e o Atelier de Cultura, as mesmas companhias responsáveis por sucessos como Wicked, Evita Open Air, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, Cantando na Chuva, e Legalmente Loira.

Originalmente, a peça contou com adaptação para os palcos de Lee Hall, um dos mais premiados autores ingleses da atualidade e responsável também pelo roteiro de Billy Elliot, vencedor do Tony Award de Melhor Texto de um Musical em 2009. Aliás, antes de chegar a São Paulo, Shakespeare Apaixonado ganhou produções encenadas em Londres, Nova York, Japão e África do Sul, sempre conquistando grande aclamação entre crítica e público.

“A adaptação teatral de Lee Hall expande o drama romântico do filme e cria uma obra que precisa ser conhecida pelo público brasileiro. Ao lado da trama amorosa, se ergue uma comédia de época, muito divertida e sofisticada”, afirma Rafael Gomes em comunicado de imprensa.

“Um espetáculo de raro dinamismo e grandiosidade, em uma produção teatral com 22 atores em cena e que merece ser vista por seu ineditismo”, complementa o diretor vencedor dos prêmios APCA e Shell.

Musical será experiência imersiva

A peça, que acontecerá no 033 Rooftop, localizado no Complexo JK Iguatemi, com direção e versão para a língua portuguesa do premiado diretor Rafael Gomes, irá proporcionar uma experiência imersiva, possibilitando que o público esteja muito próximo do elenco o tempo inteiro.

A ambientação recria a Inglaterra elisabetana do Renascimento, levando os espectadores em uma viagem para o século XVI. Além disso, será disponibilizado um menu exclusivo inspirado na gastronomia britânica.

Elenco do musical brasileiro de Shakespeare Apaixonado

Na obra, Rodrigo Simas interpreta William Shakespeare, um jovem cheio de sonhos que, após passar por um bloqueio criativo, consegue encontrar inspiração na aristocrata Viola de Lesseps (Carla Salle). Lady Viola, por não poder exercer o ofício de atriz, se disfarça em trajes masculinos para participar dos ensaios junto a Shakespeare (durante aquela época, mulheres não possuíam permissão para atuar).

Ana Lúcia Torre, icônica atriz brasileira, interpreta a Rainha Elizabeth I. A estrela possui um histórico monumental na televisão, interpretando papéis memoráveis em novelas como “Alma Gêmea”, “Tieta” e a recente “A Dona do Pedaço”.

Serviço

Temporada : de 02 de agosto a 22 de setembro de 2024

: de 02 de agosto a 22 de setembro de 2024 Ingressos : de R$19,80 a R$400,00

: de R$19,80 a R$400,00 Estacionamento : valet R$35,00 – aceita todos os cartões de débito/crédito

: valet R$35,00 – aceita todos os cartões de débito/crédito Local : 033 Rooftop

: 033 Rooftop Endereço : Complexo do Shopping JK – Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi – SP

: Complexo do Shopping JK – Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi – SP Duração aproximada: 150 minutos com 15 minutos de intervalo

Sessões:

Quinta-feira às 19h30

Sexta-feira às 19h30

Sábado às 15h00 e às 19h30

Domingo às 15h00 e às 19h30

Canais de vendas oficiais

Bilheteria do Teatro Santander: todos os dias 12h as 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação (sem taxa de conveniência)

do Teatro Santander: todos os dias 12h as 18h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação (sem taxa de conveniência) Autoatendimento : a bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.

: a bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Site: Sympla.com (com taxa de conveniência)