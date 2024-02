Lançamentos de músicas desta semana (29/01 a 02/02)!

Janeiro (finalmente!) chegou ao fim, e já começamos o mês de fevereiro recheadas de novidades e, claro, muitos hits para aproveitar o Carnaval – quem aí já está contando os dias? Entre os lançamentos musicais para esta semana, Ludmilla continua se preparando para seu próximo álbum de estúdio, desta vez com “Falta de Mim”, em parceria com Mari Fernandez.

Para além desse forró que tanto amamos, os Pet Shop Boys, dupla britânica de synth-pop, também se prepara para a sua próxima era de sucesso com o single “Loneliness”, que fará parte do Nonetheless, disco inédito com data de lançamento prevista para abril deste ano. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Prontas para mais uma playlist da semana? Depois de um mês que pareceu um ano, fevereiro já está pronto para entregar tudo de si no quesito musical, e a gente só quer curtir. Nicki Minaj entra de surpresa na lista com “Big Foot”, faixa inesperada que a rapper decidiu lançar após teorias de que o último single de Megan Thee Stallion teria sido uma indireta (bastante direta) para ela.

Em terras brasileiras, Carlinhos Brown traz uma releitura mais animada de “Abota”, música que lançou em junho de 2020, e nos traz memórias impagáveis. Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Big Foot, de Nicki Minaj

Nada como uma boa indireta para trazer nossos artistas favoritos de volta e, claro, com ainda mais fogo. Após o lançamento de Pink Friday 2, esperávamos que as próximas músicas de Nicki Minaj não fossem chegar tão cedo, mas após um mês, a rapper surpreendeu os fãs com “Big Foot”. A música veio após o lançamento de “HISS”, single de Megan Thee Stallion, na qual Megan criticou Nicki de forma indireta, além de fazer referência às diversas polêmicas que rodeiam as rappers. E a resposta de Nicki? “Big Foot”.

Continua após a publicidade

A faixa vem com um tom especialmente crítico, inclusive, citando o nome de Megan diversas vezes durante o rap de quatro minutos, além de citar algumas de suas polêmicas cara a cara. Será que a linha de atritos se encerra nesta semana de lançamentos ou ainda podemos esperar por mais?

Loneliness, dos Pet Shop Boys

Encantando os amantes da música desde 1981, a dupla britânica de synth-pop Pet Shop Boys está de volta para marcar mais uma era de sucesso com “Loneliness”, primeiro single do futuro álbum Nonetheless. A faixa chega com aquele pop sintético clássico da dupla, mas claro, com um toque especial de modernidade e, em vezes, um beat techno que nos leva de volta aos discos dos anos 80. “Loneliness” é descrita pela dupla como uma “música edificante com letras reflexivas”, e toca no tópico da solidão e para onde podemos correr quando estamos vulneráveis e solitários.

O lançamento ainda veio acompanhado de um clipe oficial, em um estilo vintage dirigido por Alasdair McLellan, que apesar de sensual, aborda o quão solitários podemos nos sentir, mesmo que acompanhados.

Continua após a publicidade

Cactus, de Belinda

Temos amantes de novelas? Nossa querida Belinda saiu das telonas para trazer mais um gostinho de sua voz em “Cactus”, e é momento dela de: renascer, crescer e florescer! A faixa, produzida completamente em espanhol, começa com um ar um tanto mágico e místico, mas em pouco tempo de música descobrimos que a artista decidiu seguir com uma linha sertaneja – ou, “ranchera”, como descrevem o gênero no México. A música é perfeita para quem está naquela fase do renascer após um sofrimento amoroso, se tornando um cacto, vivo mas com espinhos.

Burning Down The House, de Paramore

Em meio a rumores de separação e após o cancelamento de seu show na próxima edição do Lollapalooza, o grupo Paramore entra na nossa clássica lista de lançamentos com “Burning Down The House”, música de 1983 dos Talking Heads. A faixa fará parte do Everyone’s Getting Involved: A Stop Making Sense Tribute Album, um álbum produzido pela produtora A24 para os Talking Heads, que terá convidados como Paramore, Miley Cyrus, Lorde e mais. Apesar de uma releitura de um dos grupos mais clássicos dos anos 80, o Paramore não hesitou em ousar e dar seu próprio toque para uma música já muito conhecida.

Ruin, Usher

Usher, ícone dos anos 2000 e próximo artista a performar no halftime do Super Bowl, está pronto para uma nova era com o single “Ruin”, em parceria com o Pheelz, que surpreende com sua melodia animada mas que, ao mesmo tempo, continua a garantir uma certa tranquilidade sensual. Na música, vemos um Usher apaixonado que admite que deve deixar seu amor ir antes de que seja tarde demais para ele mesmo — quem já esteve nessa posição? E para completar o super lançamento, o performer da próxima edição do Super Bowl também garantiu um clipe especial para seus fãs.

Continua após a publicidade

I GOT YOU, Twice

Também temos lançamentos para as k-popers de plantão! O grupo TWICE, que tem datas marcadas no Allianz Parque para 2024, continua a mimar seus fãs, desta vez com o lançamento de “I GOT YOU”, que vem no ritmo etéreo e pop que o grupo vem seguindo nos seus últimos lançamentos. E essa é a faixa perfeita para os apaixonados ou, inclusive, para aquela super amizade que nos mantém flutuando mesmo nos piores momentos, porque temos um ao outro.

Falta de Mim, Ludmilla



Ludmila in the house! Dando sequência aos lançamentos des singles de Numanice #3, Lud dessa vez se junta a cantora cearense Mari Fernandez para a divulgação da faixa “Falta de Mim”, lançada nesta última sexta-feira (02).

Embalada por um forró arretado e um pagodinho típico de Numanice, a faixa conta com uma letra um tanto quando direta para aquela pessoa que não está passando por uma boa fase após um término, e será Ludmilla e Mari Fernandez que irão te contar que às vezes a falta de alguém pode culminar em desencontros e acasos que somente o amor poderá resolver.

Continua após a publicidade

O lançamento também conta com a gravação inédita deste encontro entre duas grandes estrelas da música brasileira, no clima de pôr-do-sol e boas vibrações que somente este projeto aclamado de Lud poderia oferecer. Estamos animadas para conferir os próximos singles deste álbum.

Voando pro Pará (Pedro Sampaio Remix)

Após estourar em todas as redes sociais e permanacer no topo das paradas musicais brasileiras, a cantora paraense Joelma não vai deixar ninguém parado com essa mais nova versão de um dos maiores sucessos da sua carreira, “Voando pro Pará”, lançada em 2016.

O hit atemporal que estampa as belezas da capital parense Belém retorna dessa vez repaginado com os remixes para lá de dançantes do DJ e produtor musical Pedro Sampaio, que além de incluir beats do funk e rave funk brasileiro, fez questão de exaltar um dos ritmos promessas na música para o ano de 2024, o technomelody.

Essa com toda certeza é para dar play e aproveitar com os amigos, tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa o fim de semana inteiro!

Continua após a publicidade

Axé Disco, Preta Gil

Não faltam motivos para comemoração! Fechando o seu mais novo EP, De Volta ao Sol, Preta Gil está oficialmente de volta aos palcos, abrindo a icônica temporada carnavalesca no Rio de Janeiro neste fim de semana.

Após passar um longo período em tratamento contra o cancêr, a cantora baiana divulgou esta última semana o lançamento da faixa “Axé Disco”, em parceria com a banda Psirico, fechando em grande estilo o projeto que deu início lá no comecinho de janeiro.

Preta também anunciou o seu retorno a folia de Carnaval comemorando os 15 anos do “Bloco da Preta” em uma festa para lá de especial na cidade maravilhosa, ao lado de convidados como Pabllo Vittar, Xamã, Gilsons, Rogério Flausino e muitos outros. A comemoração acontece neste domingo (4) no Rio Arena. Viva a vida e o bloco da Preta!

02.02, Maria Maud

Realizando uma linda homenagem a Iemanjá, a cantora Maria Maud abre seu coração para esta faixa que entrega muita sensibilidade e aconchego em sua letra.

A cantora que lá atrás também dominou as paradas com a faixa “Dengo” ao lado de João Gomes, agora encara o autoconhecimento e a delicadeza de trazer significados pessoais para suas composições em melodias calmas que irão te fazer refletir sobre espiritualidade e amor. Com toda certeza vale a pena incluir esta em sua palylist!

Te Esquecer, Diego Martins

Após brilhar como o personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, o cantor e ator Diego Martins chega quebrando tudo com a faixa “Te Esquecer” que promete fazer com que ninguém fique parado.

Vencedor do reality show Queens Stars Brasil e finalista do The X Factor Brasil, a drag é uma das promessas musicais e artísticas do momento, e com toda certeza não será a primeira e nem a última vez a aparecer em nossos lançamentos da semana.

A faixa disponibilizada nesta última sexta-feira (02) é uma mistura agitada de pop e rave funk brasileiro, além de contar com uma letra que vai fazer você ou sua melhor amiga esquecer aquele contatinho nada divertido cair no esquecimento. É hora play e aproveitar o melhor da cena drag musical brasileira!

Te Faço Um Cafuné, Elba Ramalho

Quem aqui estava com saudade de Elba Ramalho? Nesta semana a cantora disponibilizou uma regravação de uma das músicas mais conhecidas no mundo do forró nordestino, típico daquelas faixas que não dá para parar de dançar com o seu grande amor.

Composta pelo também compositor pernambucano Zezum, a faixa “Te Faço Um Cafuné” é interpretada desta vez por Elba, que encanta com seus vocais inconfundíveis e suaves, entoando os versos de amor que imploram por um carinho ou que pretende convercencer alguém de que um cafuné, às vezes, pode ser o melhor remédio. Eita que esse forró é bom demais!

Abota, Carlinhos Brown

E vamos de mais uma regravação? Carlinhos Brown vai agitar e relembrar quem são os seus regentes ancestrais que comanda sua arte exemplar na música e composição com a faixa “Abota”, inicialmente lançada lá em 2020, mas que retorna com uma nova melodia e percussões que somente Carlinhos consegue produzir.

Conferir este lançamento é também relembrar o quanto o musicista baiano é um ótimo compositor, ao redigir versos que falam sobre sua relação com a ancestralidade e conhecimento racial de maneira arstítica bastante arrojada e atemporal. Que os batuques de Carlinhos sejam eternizados assim como sua arte e composição!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você aproveita tudo na nossa playlist no Spotify!