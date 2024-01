Principais lançamentos do streaming em fevereiro de 2024

A aguardada terceira temporada de “Bom Dia, Verônica” (Netflix), o remake de “Sr. e Sra. Smith” (Amazon Prime Video), com Donald Glover e Maya Erskine vivendo o icônico casal de assassinos de aluguel, e a disponibilização de “As Marvels” no Disney+: todos esses lançamentos fazem parte das estreias de fevereiro no streaming. A seguir, você confere os lançamentos mais imperdíveis deste mês:

Enredos da Liberdade – O Grito do Samba Pela Democracia (01/02)

Com depoimentos de figuras indispensáveis do Carnaval, a série retrata a coragem das escolas de samba que, em plena ditadura militar, realizaram desfiles críticos ao regime durante os anos oitenta.

Onde assistir: Globoplay

Sr. & Sra. Smith: 1ª Temporada (02/02)

Continua após a publicidade

Nesta readaptação do filme protagonizado em 2005 por Brad Pitt e Angelina Jolie, marido e mulher descobrem que ambos são assassinos de aluguel, contratados por empresas rivais. Desta vez, o Sr. e Sra. Smith serão vividos por Donald Glover e Maya Erskine.

Onde assistir: Amazon Prime Video

As Marvels (07/02)

Na continuação de “Capitã Marvel”, os poderes de Carol Danvers se entrelaçam aos de Kamala Khan, a Ms. Marvel, e aos de Monica Rambeau, astronauta da S.A.B.E.R. Agora, elas precisarão aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Disney+

Bom Dia, Verônica: 3ª Temporada (14/02)

Nesta terceira temporada, Verônica Torres (Tainá Müller) conhece Jerônimo Soares (Rodrigo Santoro), um criador de cavalos milionários, e sua mãe, Diana, uma bela mulher que esconde segredos sobre o passado maléfico de sua fazenda.

Onde assistir: Netflix

Crossroads (15/02)

Continua após a publicidade

Pela primeira vez desde o seu lançamento, “Crossroads”, icônico filme estrelado por Britney Spears, será disponibilizado no streaming. Na história, três melhores amigas de infância embarcam em uma jornada de autodescoberta durante uma roadtrip nos Estados Unidos.

Onde assistir: Netflix

Relacionadas Famosos As declarações mais impactantes da biografia de Britney Spears

Constellation: 1ª Temporada (21/02)

Continua após a publicidade

Em “Constellation”, Jo (Noomi Rapace) vive uma astronauta que, após voltar à Terra, descobre um planeta completamente diferente daquele que deixou no passado.

Onde assistir: Apple TV+

Avatar: O Último Mestre do Ar: 1ª Temporada (22/02)

No aguardado live-action de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, um garoto precisa aprender a dominar os quatro elementos da natureza (Água, Ar, Terra e Fogo) para salvar o seu mundo de um inimigo implacável.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Netflix

Iwájú: 1ª Temporada (28/02)

Desenvolvida por Ziki Nelson, a trama acompanha uma herdeira e um menino pobre, Tola e Kole, numa versão futurista de Lagos, Nigéria. Esta é a segunda animação africana do streaming.

Onde assistir: Disney+