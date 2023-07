Lançamentos da música desta semana (09/07 a 14/07)!

Chegou o sábado, e finalmente podemos relaxar e ver tudo o que perdemos durante a semana – e a gente sabe que você quer escutar todas as novidades do mundo da música! O que não faltaram foram novidades, desde a adesão de Billie Eilish à trilha sonora de Barbie, o tão aguardado comeback do Troye Sivan até o lançamento do novo single de Pedro Sampaio com o MC Tato. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana, né? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Nossos artistas favoritos entregaram demais, com novas músicas que a gente com certeza vai deixar no repeat.

Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist! Confira:

Soundtrack de Barbie: Novas Músicas

A contagem regressiva para a estreia de Barbie já começou e faltam apenas 5 dias para ver a boneca fashionista nas telonas! Mas se tem uma coisa que esse filme está entregando, é uma trilha sonora inesquecível. A artista da vez a se unir ao elenco de artistas com músicas para o filme é Billie Eilish, que se tornou um fenômeno em 2019 e definitivamente continua encantando.

A música foi surpreendente por sair do padrão animado que os artistas estavam tendo para suas composições, e já mostra um vislumbre das emoções que vamos passar no cinema com “What Was I Made For?”. E enquanto esperamos pelo filme, você pode escutar todas as músicas dignas de um mundo cor-de-rosa em um lugar só. A Claudia trouxe uma playlist inteirinha para o soundtrack de Barbie.

Rush

Troye Sivan está de volta com uma nova era, cinco anos após seu último álbum! O cantor lançou uma “Rush” junto com um novo clipe, anunciando seu terceiro álbum de estúdio para outubro deste ano, que chega com uma proposta de “uma celebração de sexo, dança, suor, comunidade, diversidade, amor e amizade”.

Sorry Not Sorry

Hoje é dia de rock, bebê! Assim como Taylor Swift, a cantora Demi Lovato vem regravando os seus maiores hits em um estilo bem diferente do original. Após o relançamento das versões punk rock de Heart Attack e Cool For The Summer, a faixa da vez é a icônica Sorry Not Sorry, que ganhou uma participação especial do guitarrista Slash, integrante da banda Guns N’ Roses. Não se sabe ainda se Demi pretende lançar um álbum reunindo todas as faixas regravadas, mas, por enquanto, ficamos satisfeitos com a volta da cantora ao rock.

S91

Prestes a lançar seu mais novo álbum, chamado Manãna Será Bonito, Karol G atiçou os fãs com a divulgação de mais um single, intitulado S91, fazendo uma referência ao versículo bíblico em um trecho da composição. No clipe divulgado pela cantora, ela enfrenta uma perseguição de haters pelo deserto, chegando até a nadar com tubarões para fugir do grupo. Lembrando que Karol G faz parte da trilha sonora do filme de Barbie e você pode conferir a playlist completa do soundtrack clicando aqui.

You and I

E a espera acabou para os fãs de Rita Ora. A cantora britânica chegou com o seu terceiro álbum de estúdio, chamado You and I. O trabalho conta com 12 faixas inéditas e, segundo ela, é uma espécie de diário pessoal. Entre as músicas estão as conhecidas Praising You e Only You Love Me, baladinhas animadas para curtir o fim de semana!

Disco Voador

Nossa menina solta, Giulia Be, aterrissou com a versão deluxe do seu primeiro álbum, Disco Voador, que dessa vez vem com 5 novas faixas e parcerias com outros artistas brasileiros, como o DJ e produtor Papatinho e a cantora Clarissa. Em seu Instagram, Giulia conta que esta versão amplia a narrativa e dá maior destaque às partes que compõem o seu repertório.

Joia Rara

O esquenta para este sábado fica por conta do DJ Pedro Sampaio em parceria com o MC Tato na faixa Joia Rara. O batidão clássico e a letra instigante fazem parte do repertório do DJ que agita qualquer multidão a fim de aproveitar uma festa. Prontos para curtir?

Barulhinho

A cantora e ex-bbb Pocah não perdeu o agito para o lançamento do seu novo single em parceria com diversas figuras do funk brasileiro, como MC Kevin o Chris e Luck Muzic. O ritmo de Barulhinho é contagiante e faz parte de um novo projeto da cantora em homenagem à batida clássica do funk carioca.

Gostou dos hits dessa semana? Para aproveitar essa e outras diversas playlists temáticas, siga o nosso perfil no Spotify e não perca nenhum lançamento!