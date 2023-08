Lançamentos de música desta semana (30/07 a 04/08)!

O final de semana finalmente chegou – vamos descansar? Pegar sol, sair para almoçar e assistir um filme no cinema são sempre algumas das nossas atividades favoritas, mas nada supera sentar e descansar enquanto ouvimos todas as novidades que o mundo da música trouxe para a gente! E essa semana com certeza esteve repleta de hits que já estão no repeat. Desde o lançamento da nova música de Bebe Rexha em parceria com David Guetta, até um álbum para honrar Caetano Veloso. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana, né? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

E como de costume, nossa playlist com os lançamentos da semana está repleta de novidades para todos os estilos musicais. Selecionamos as melhores faixas para você ficar por dentro de todos os hits e curtir o fim de semana em grande estilo. Siga o nosso perfil no Spotify e aproveite.

Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist de lançamentos da semana! Confira:

One In a Million

Nosso DJ favorito está de volta com mais um hit que já está na nossa playlist de festa! Bebe Rexha e David Guetta uniram forças, pela segunda vez, e lançaram o single inédito One In a Million. Depois da sua primeira parceria, que recebeu indicações ao Grammy e ultrapassou 2 bilhões de streams, os fãs já esperavam mais um hit do ano, e eles entregaram! A faixa tem uma batida explosiva com batidas alucinantes, vocais poderosos e Bebe Rexha acompanhada de um piano.

Tá OK! (Remix)

Após bombar em todas as redes sociais e permanecer no topo das paradas nacionais por vários dias, o hit Tá OK! do MC Kevin O Chris e do DJ Dennis retorna com os vocais dos cantores colombianos Karol G e Maluma, para deixar ainda mais contagiante o ritmo inigualável do funk carioca.

A música chiclete que tomou conta do feed de diversas pessoas pela internet, também está envolta em diversas polêmicas entre os seus compositores. Logo após o lançamento do clipe e da versão remix, o empresário de Kevin O Chris, Dudu Traineiras, publicou diversas críticas ao DJ que divide a autoria com o MC.

Dudu alega que Dennis e Kevin teriam convidado as parcerias internacionais para regravar a música e o clipe, porém Kevin teria sido cortado em diversas cenas, deixando-o insatisfeito com o resultado do trabalho. “Estou engasgado contigo há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk”, disparou Dudu. O empresário também declarou estar tentando retirar o clipe com mais de 1 milhão de visualizações (até o momento) do ar. Tenso!

GO GO GO

Uma das vozes mais emblemáticas do R & B, Jorja Smith revelou o seu terceiro single chamado GO GO GO, que fará parte do seu próximo álbum, intitulado Falling or flying. Jorja vem elevando cada vez mais o nível vocal e diversos trabalhos foram aclamados pela crítica, caso de Lost & Found, lançado em 2018,

O seu próximo lançamento está previsto para estrear em 29 de setembro e promete muitos visuais, e claro, o vozeirão de Jorja.

Ambiente Errado

Todos confiam em Luan Santana quando o assunto é lançar sucessos. Neste novo lançamento, chamado Ambiente Errado, o queridinho do sertanejo traz uma canção cheia de provas de amor para um indivíduo bastante ciumento (a). Essa com toda a certeza é para dançar agarradinho com quem você quer estar junto o tempo todo.

AFRODHIT

A IZA está de volta, passando de imperatriz para deusa grega! A cantora lançou seu segundo álbum de estúdio – após descartar diversas músicas em fevereiro – nomeado AFRODHIT. A produção conta com 13 faixas inéditas, explorando o R&B, rap, lovesong e um pouco do funk para honrar suas raízes brasileiras.

AFRODHIT vem com diversas colaborações musicais de roubar o fôlego, como Arthur Verocai, Russo Passapusso, L7nnon e Djonga, e claro, sua parceria lançada nas últimas semanas com MC Carol, Fé nas Maluca. E a espera por esse álbum valeu toda a pena, não podemos parar de ouvir!

Quase Não Namoro

Juliette e Marina Sena se unem pela primeira vez com o single Quase Não Namoro, misturando seus dois estilos para cantar sobre estarem livres de amarras. A música é um hino sobre o amor próprio e estar contente consigo mesmas, contando com uma melodia envolvente e, futuramente, com um clipe dirigido por Felipe Sassi. A faixa fará parte do novo álbum de Juliette, Ciclone.

How We Roll

Chris Brown e Ciara se uniram para lançar o single How We Roll, que veio junto com um clipe com coreografia envolvente! Esta é a primeira colaboração dos artistas em 14 anos, após o sucesso de Turntables, que foi lançado em 2009. A música faz parte do novo EP de Ciara, que será lançado em 18 de agosto, CiCi, e tem uma batida eletro pop com incríveis vocais da cantora.

Paint The Town Red

Doja Cat também se uniu aos lançamentos da semana com seu novo single, Paint The Town Red, que possui uma estética diabólica e ácida para a nova era da rapper – o que muitos têm associado às recentes condutas de Doja com seus fãs nas redes sociais. A faixa veio acompanhada de um clipe, no qual a cantora mostra ser melhor amiga da morte, com cenários sinistros inspirados em três pinturas feitas pela rapper.

Além disso, o clipe também revela ela como personificação do diabo, aparecendo com uma criatura sombria com chifres. O que será que vem por aí nos planos de Doja?

Xande Canta Veloso

O cantor Xande de Pilares decidiu homenagear Caetano Veloso às vésperas do aniversário de 81 anos da lenda do MPB, lançando o álbum Xande Canta Veloso. O projeto reúne 10 canções de Veloso em sua voz, com novos arranjos musicais feitos por Pretinho da Serrinha. Com certeza uma homenagem inesperada, mas que já marcou nossos corações, né? O álbum conta com músicas como Lua de São Jorge, O Amor e Diamante Verdadeiro.

Good Good

Alguém pediu mais com hit com feat? Usher, 21 Savage e Summer Walker se uniram para fazer uma parceria impactante com o single inédito, Good Good. A faixa apresenta a estética antiga de Usher, com uma batida pop, romântica e até tranquilizante. Eles com certeza já fazem parte das nossas playlists!

Angel

Após brilhar nas telonas como Ariel no último live-action da Disney, A Pequena Sereia (2023), a atriz e cantora Halle Bailey lançou seu primeiro projeto solo, chamado Angel – uma faixa bastante intimista, mas que promete mostrar ao mundo como o talento da nossa mais nova princesa pode ser versátil e potente.

Antes de interpretar a famosa princesa ruiva dos mares, ela e a irmã, Chloe, lançaram diversos hits com o duo que leva o nome das duas: Chloe x Halle. Essa tem a verdadeira voz de um anjo!

Me leve

Uma das figuras mais aclamadas do cenário musical brasileiro, principalmente nordestino, acaba de demonstrar seu amor pelas lembranças do passado. O cantor recifense Johnny Hooker chega abalando todas as estruturas com o seu novo single Me leve, em comemoração aos 20 anos de sua carreira.

Hooker fez questão de homenagear não só os fãs com um single atemporal após tantos na música, mas também a vida de um grande amigo e colega de trabalho, André Soares, que faleceu em decorrência dos sintomas de COVID-19. As memórias e lembranças de Johnny e de seus amigos, podemos contemplar na capa deste single emocionante.

Muñekita

Kali Uchis é um dos grandes destaques da música latina neste ano. Após hitar com o seu último álbum, chamado Red Moon In Vênus, emplacando o single Moonlight nas principais paradas musicais, ela retorna com uma parceria com El Alfa e JT.

Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife

Pensaram que apenas de rock vivia Demi Lovato? Ela e o grupo de kpop Le Sserafim mostraram que a voz de grandes sucessos como Cool For The Summer e Heart Attack ainda sabe agitar os amantes do pop.

Indo para uma proposta bastante diferente do que vem apresentando em seus últimos lançamentos, Demi declarou ser uma grande amante do k-pop, além de fã número 1 das meninas do Le Sserafim.

Além do rock e do pop, será que veremos Demi se arriscando em algum outro ritmo? De olho em seus próximos lançamentos.

Tantos hits e álbuns para aproveitar que nem sabemos por onde começar!