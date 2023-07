Lançamentos da música desta semana (23/07 a 28/07)!

Chegou a hora de relaxar e esquecer das obrigações, e não tem jeito melhor de fazer isso do que escutando músicas dos nossos artistas favoritos, né? E você com certeza não vai querer perder esses hits que acabam de ser lançados! O grande destaque da semana foi o lançamento do novo álbum de Travis Scott, UTOPIA, que conta com colaborações de grandes nomes da música, como Beyoncé, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, SZA e Bon Iver. Mas também tivemos uma nova parceria de Calvin Harris e Sam Smith, com o single “Desire”.

Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits, né? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

É claro que não poderíamos fazer nossa coletânea semanal dos melhores hits da semana sem a nossa playlist, na qual selecionamos as melhores faixas para você ficar por dentro de tudo e curtir em grande estilo. Siga o nosso perfil no Spotify e aproveite.

UTOPIA

Vamos começar com estilo? Travis Scott surpreendeu as redes sociais com o seu novo álbum UTOPIA, 5 anos após o seu último. O que mais causou euforia nas redes sociais foi a faixa em colaboração com Beyoncé, intitulada “DELRESTO (ECHOES)”, uma música com estética eletrônica e vibrante.

“Utopia é algo que as pessoas sentem que é tão rebuscado e fora de alcance, um estado de espírito perfeito. Mas você mesmo pode criá-la. Há pessoas que alcançam a utopia diariamente. Elas podem não ser as pessoas mais ricas do mundo, mas é uma utopia onde quer que estejam, e isso é o máximo que você pode alcançar. As pessoas precisam ver que a utopia pode ser real”, declarou o artista ao explicar o conceito por trás do álbum.

Fé nas Maluca

Iza chegou cheia de atitude no seu mais novo lançamento, “Fé nas Maluca”. E ela não veio sozinha. Com a participação de Mc Carol, a faixa conta com uma mistura perfeita dos ritmos do trap e do funk para empoderar todas as malucas pela Iza e por sua música. Fé nela!

Flor E O Beija-Flor

Se, assim como nós, você sente saudade da nossa rainha da sofrência, Marília Mendonça, vale ouvir novamente a sua voz única e inconfundível neste novo single.

A faixa “Flor E O Beija-Flor” nasceu de uma parceria de sucesso entre a cantora e o produtor musical Juliano Tchula, autores de vários hits como “Amante não tem lar”, “O Que Falta Em Você Sou Eu” e vários outros.

Assim como os lançamentos anteriores, essa faixa faz parte de um projeto com diversas regravações da cantora, realizadas antes de sua morte trágica após um acidente aéreo, em novembro de 2021. Com toda certeza, ela sempre deixará uma imensa saudade.

AFTER

A playlist da festa está garantida após o lançamento do deluxe “After”, de Pabllo Vittar. O álbum reúne as faixas remixes do seu último trabalho chamado Noitada, que inclui singles como “A Meia-Noite”, parceria com Gloria Groove, e o brega funk “Balinha de Coração”, parceria com Anitta.

E, mais uma vez, Pabllo convida Pedro Sampaio para agitar a festa. Na faixa “Penetra”, o pagodão baiano vai fazer você não parar de dançar um segundo.

Desire

Calvin Harris e Sam Smith se juntam mais uma vez para a sua terceira parceria, com o novo single “Desire”. A faixa tem uma sonoridade eletrônica com letras apaixonantes, sobre a necessidade de estar constantemente com alguém e não poder dormir sem ele. Esta colaboração segue após outras duas dos astros, “Promises”, de 2018 , e “I’m Not Here To Make Friends”, deste ano.

Jealousy

O casal favorito do mundo do rap levou o amor da vida real para a música e se uniram para desenvolver a faixa “Jealousy”. Não é a primeira vez que vemos Cardi B e Offset trabalharam juntos: eles lançaram, em 2017, “Lick”, na mixtape “Gangsta Bitch Music, Vol 2” da Cardi B – quando surgiu o romance entre eles!

AUSTIN

E o Post Malone está de volta! O cantor lançou seu novo álbum AUSTIN, que conta com 17 faixas, dentre as quais encontramos músicas como “Don’t Understanding”, “Too Cool To Die” e “Novacandy”. O artista revelou que este foi o projeto mais desafiador, gratificante e edificante em que já trabalhou, e não conta com nenhuma colaboração – diferente de seus últimos álbuns.

The Loveliest Time

Call me maybe? Carly Rae Jepsen está de volta com novas músicas que a gente com certeza quer ouvir durante seu show no Primavera Sound! A cantora lançou o tão aguardado álbum The Loveliest Time, que conta com um total de 13 faixas inéditas e vem como continuação do seu último álbum, lançado em outubro de 2022, o The Loneliest Time. Quem aí mal consegue esperar pelo show dessa queridinha? Para passar o tempo, que tal escutar o novo álbum?

BIRTHDAY

Os parabéns com toda certeza vão para Saweetie na faixa “Birthday”, feat com os rappers Tygga e YG. A cantora e rapper vem ganhando cada vez mais espaço no mundo da música, principalmente após emplacar grandes hits com Anitta, em “Faking Love”, e com Doja Cat, na faixa viral no TikTok, “Best Friend”.

É pique e queremos bis da Saweetie sempre!