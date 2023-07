Lançamentos da música desta semana (16/7 a 21/7)!

Chegou a hora de relaxar e descansar, né? E não tem melhor forma de fazer isso do que pegar o seu fone de ouvido e escutar todas as novidades que o mundo da música trouxe para a gente! Uma coisa não faltou durante essa semana, e isso foram hits. Desde o lançamento da trilha sonora completa de Barbie até o comeback da loirinha Britney Spears com will.i.am e um novo single do Zayn. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana, né? Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

E como de costume, nossa playlist com os lançamentos da semana está repleta de novidades para todos os estilos musicais. Selecionamos as melhores faixas para você ficar por dentro de todos os hits e curtir o fim de semana em grande estilo. Siga o nosso perfil no Spotify e aproveite.

Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist de lançamentos da semana! Confira:

Soundtrack de Barbie completo!

A contagem regressiva para Barbie finalmente chegou ao fim e temos um dos filmes mais esperados entre nós! Mas nem tudo era apenas sobre a boneca fashionista, e sim sobre a maravilhosa trilha sonora. A trilha sonora completa foi liberada apenas nesta semana, com nomes como Billie Eilish, Sam Smith, Dua Lipa e, inclusive, o ator Ryan Gosling, que interpreta o Ken no filme.

A Claudia trouxe uma playlist inteirinha para o soundtrack de Barbie, onde você já pode ouvir todas as músicas lançadas. Confira:

Mind Your Business

Após 10 anos do lançamento da primeira parceria de sucesso entre Britney Spears e will.i.am, “Scream & Shout”, a dupla surpreendeu os fãs nesta sexta-feira com o lançamento de mais um feat, “Mind Your Business”, que com toda certeza irá agitar milhares de pistas de dança pelo mundo. Os dois já colaboraram em outras duas faixas: “Big Fat Bass” e “It Should Be Easy”. Será que em breve teremos um álbum colaborativo entre os dois?

Love Like This

E o Zayn finalmente fez seu comeback! O cantor e ex-membro da One Direction volta à música depois de um bom tempo afastado dos holofotes, tendo feito seu último lançamento em 2021. O cantor surpreendeu os fãs com um novo single inédito, “Love Like This”, trazendo vocais marcantes e, inclusive, um vídeo musical com batida eletrônica.

Continua após a publicidade

K-POP

O funk com toda certeza está dominando cada vez mais espaço na cena musical e dessa vez foi o ritmo escolhido para uma colaboração entre Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny na faixa “K-POP”, que mistura elementos do trap, do rap e claro, do nosso querido batidão do funk. O single lançado por Travis faz parte do seu primeiro álbum de estúdio em cinco anos, o Utopia, projeto que dará continuação ao seu antecessor “Astroworld”. O álbum inédito deve ser lançado na próxima sexta-feira, dia 28.

Ritmo do Crime

Filipe Ret e Ludmilla se uniram para mais uma colaboração trazendo mais um hit com “Ritmo do Crime”, que tem uma batida na estética dos anos 2000. A faixa também ganhou um videoclipe e disputam uma corrida em um estacionamento na estética Velozes e Furiosos.

Cavalgada

Simone Mendes, cantora e ex-integrante da dupla “Simone e Simaria”, regravou a música “Cavalgada” de Roberto Carlos para a trilha sonora da novela Terra e Paixão. Portanto, a faixa ganhou um toque sertanejo e rural, trazendo a essência musical de Simone, mas ainda deixando vivo o legado de Roberto Carlos.

Fogo

Sandra de Sá promete incendiar tudo com seu mais novo lançamento chamado “Fogo”. Para aqueles que acompanham a sambista e conhecem o seu trabalho, com toda certeza ficaram com a temperatura nas alturas com esse novo single, que também ganhou clipe. Esta é mais uma nova parceria da cantora com os compositores Celso Fonseca e Ronaldo Bastos.