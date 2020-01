Lançamento: assista ao trailer do novo filme da Cinderela

Para todos que leram ou assistiram a história de Cinderela, a jovem que se torna empregada da madrasta e vê sua vida mudar ao conhecer o príncipe encantado, a novidade da Disney é uma verdadeira alegria. O elenco composto por Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Lily James e Richard Madden promete encantar seus fãs com muita ação, diversão e efeito especiais.

O tom cômico do longa fica por conta da interpretação de Helena Bonham Carter no papel de fada madrinha de Cinderela (Lily James). A atriz é conhecida por seus papéis nos filmes Alice no País das Maravilhas, Harry Potter e também em outros títulos do ex-marido e diretor Tim Burton.

E quem adora a série Game of Thrones vai ficar mais do que feliz em ver novamente o belo rosto de Richard Madden, o Robb Stark da série medieval, figurando como Príncipe Encantado. Cinderela promete ser um dos bons lançamentos para o cinema em 2015!

Divulgação/Cinderella Disney Movies Divulgação/Cinderella Disney Movies

A data prevista para a estreia é de 13 de março de 2015 nos Estados Unidos, mas chega às telinhas nacionais em 2 de abril de 2015.

Confira o trailer completo do filme Cinderela: