João Rock 2024: o que é permitido levar ao festival

Neste sábado (08), mais de 30 atrações se apresentam no João Rock, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Seja para ver o show de Pitty, Marina Sena, Duda Beat, Marina Lima, Negra Li ou outros nomes que se apresentarão pelos quatro palcos montados no Parque Permanente de Exposições da cidade, saiba o que você pode – e o que não pode – levar para entrar no Festival.

Pode levar para o João Rock

De acordo com a organização, os itens indispensáveis para ter acesso ao Festival são a pulseira João Rock 2024, documento de identidade original com foto, comprovante de meia-entrada, caso tenha optado por esse ingresso, ou 1 kg de alimento não-perecível (se a compra tiver sido “ingresso solidário”).

Mochila, capa de chuva, canga, chapéu, bonés, gorros, pochetes, blusas, óculos, máscaras e fantasias não rígidas estão liberados – assim como protetor solar, isqueiros, carregador portátil, desodorante roll-on ou bastão, bandeiras sem mastro e até sofá inflável.

Em caso de necessidade de levar remédios controlados, é obrigatória a apresentação de receita ou laudo médico.

Para alimentação durante o João Rock, estão autorizados 1 snack por pessoa (bolacha salgadinho, barra de cereal etc, desde que com a embalagem lacrada), 2 frutas pequenas descascadas e picadas por pessoa, mas sem qualquer embalagem rígida, 3 copos de água lacrados e 1 copo ou caneca por pessoa, desde que não seja de vidro.