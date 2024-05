Ivete Sangalo e Ludmilla anunciam cancelamento de turnês

Os fãs de Ivete Sangalo e Ludmilla foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira, 15 de maio. Ivete anunciou o cancelamento da turnê “A Festa: 30 anos em uma noite“, com 28 shows em estádios pelo país entre junho deste ano e abril de 2025. Ludmilla também postou que a turnê “Ludmilla in the House Tour”, com 18 apresentações entre maio e agosto deste ano, não vai mais acontecer.

“Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê ‘A Festa’. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, afirma o comunicado postado no perfil da cantora baiana.

O anúncio de Ludmilla seguiu a mesma linha. “Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a ‘Ludmilla in the House Tour” está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour“.

Motivos para os cancelamentos

Ivete explica que sua turnê – que teria início em 1º de junho, em Manaus, com término em abril de 2025, no Rio de Janeiro – foi idealizada para a “celebração dos seus 30 anos de carreira de maneira grandiosa com o público de todos os cantos do país”.

“Mas a realização de um projeto dessa magnitude exige a mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com a antecedência necessária, todas as condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato”.

A realização dos dois eventos estava à cargo da produtora 30ebr, que até a última atualização desta reportagem, não se manifestou sobre os dois casos.

As duas lamentaram o que aconteceu. “Ivete Sangalo sente o carinho dos fãs e agradece muito por isso. E espera poder se apresentar nessas cidades que sempre a receberam com tanto carinho em breve”.

“Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante

todo esse tempo”, disse Ludmilla.

Reembolso

Elas orientam quem já comprou ingresso a entrar em contato com a promotora do evento para buscar orientações sobre o reembolso dos valores pagos.

