Na Flip, Itamar Vieira Junior e Pilar Quintana causam reflexão com obras

A primeira vez que as irmãs Belonísea e Bibiana interagiram com pessoas brancas foi no dia em que, aos 6 e 7 anos respectivamente, a vida delas foi partida ao meio. Um incidente no interior da casa de pau a pique da família, fixada na fazenda Água Negra, as levou a buscar atendimento médico na cidade.

A partir dali, estariam unidas e uma irmã falaria pela outra – em troca, as duas aprenderiam a conversar por meio de gestos corporais. O acontecimento intrigante e o elo decorrente dele são os eixos de Torto Arado (Todavia), romance do baiano Itamar Vieira Junior. “Alimento essa história há muito tempo. Comecei aos 16 anos e, em 2017, resolvi retornar a ela.

“Eu imaginava que as pessoas precisavam ter contato com esse mundo rural, que subsiste no Brasil. É uma área marcada por um passado escravagista que ainda ressoa muito fortemente e repercute na vida dos trabalhadores; eles levam um regime de servidão”, conta Itamar.

Publicado em 2018 em Portugal, após vencer o Prêmio Leya, um dos mais importantes na aclamação de originais em língua portuguesa, o romance chegou ao Brasil no ano passado.

De forma consistente ao longo dos últimos meses, caiu no gosto dos leitores brasileiros, ultrapassou a marca de 10 mil exemplares vendidos e é finalista do Prêmio Jabuti, rendendo a segunda indicação a Itamar – a anterior foi pelo livro de contos A Oração do Carrasco, de 2017.

Os vencedores deste ano serão conhecidos em 26 de novembro. Para completar, o autor estará na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em edição online, que acontece entre 3 e 6 de dezembro.

No entanto, mais do que as conquistas significativas, o que salta aos olhos em relação a Torto Arado é o encantamento provocado por uma trama aparentemente simples, sobre um Brasil rural com hábitos, aspirações e regras sociais em grande medida desconhecidas pelos leitores urbanos que o acolheram.

“Encontrei pessoas que se conectaram com a história por terem um vínculo familiar profundo com a terra, pelas memórias de seus pais e avós. Há poucas décadas, essa conexão não era estranha”, diz Itamar. O tom local é dado pela pontuação do cenário e das rotinas – a lida com a roça; a construção das casas que se desfaziam com o tempo; as noites de jarê, candomblé típico da região da Chapada Diamantina, na Bahia.

No entanto, é na musicalidade da escrita, transmitindo a oralidade ouvida no interior baiano, que reside a aproximação mais forte com essa população. Para isso, não foi necessário mimetizar as falas nem simplificar a escrita com vocabulário reducionista.

“Queria contar essa narrativa por uma perspectiva que não era minha, o que demandou muita observação. A oralidade das histórias transmitidas através das gerações é literatura em estado bruto. A vida dessas pessoas é contá-las, não muito diferente do trabalho do escritor. A mão do autor transforma essa cadência em um produto literário, que tem um alcance tão amplo”, diz o escritor sobre a construção dessa linguagem.

A familiaridade de Itamar com esses ritmos e modos de vida se desenvolveu com base em seu trabalho em comunidades do interior baiano com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde ainda atua, e, em seguida, como pesquisador de estudos étnicos da Universidade Federal da Bahia. Embora a realidade tenha servido como insumo, não se trata de uma história documental.

Ao mesmo tempo, apesar de toques fantásticos, funciona como um retrato de comunidades quilombolas da região, revelando o trabalho para fazendeiros em troca de morada, a impossibilidade de construir casas resistentes, o confisco da colheita pelos donos da propriedade.

Continua após a publicidade

A palavra quilombola, entretanto, aparece poucas vezes, apenas na segunda metade do romance, porque essa identificação é conquistada paulatinamente – para boa parte dos leitores essa compreensão também acontece na mesma medida dos personagens.

“Após a abolição, escravizados foram ditos livres, mas tiveram que permanecer nas fazendas. Com o declínio econômico, saíam errantes, viviam de forma itinerante, procurando lugar para trabalhar. E há comunidades descendentes desses grupos. Embora a visão sobre identidade tenha ficado marcada por uma ideia de Quilombo de Palmares pré-abolição, a realidade é outra”, explica Itamar.

Ao longo das décadas, a vida no campo não mudou no mesmo ritmo da urbana. Contribui para a percepção de isolamento e de abandono na fazenda Água Negra a ausência de passagem do tempo ancorada aos marcos externos. Com algumas pistas, sabemos que não se trata de um período remoto, mas de algo, de certo modo, mais próximo – há referência às secas da década de 1930 como tendo ocorrido no passado, se vê a chegada da TV nas casas, uma moto como meio de transporte.

“É como se a história começasse por volta dos anos 1960 e terminasse nos anos 2000. Nesse tempo, aconteceu tanta coisa no Brasil, que passou por uma ditadura, se redemocratizou, chegou a eleger um líder popular. Mas eles estão alheios a tudo isso, porque nada muda de fato a realidade deles.” Ao não marcar os anos em um calendário, podemos pensar que essas histórias ainda se desenrolam, com diferenças e semelhanças, em alguns lugares do país.

Fertilidade

A costa da Colômbia é metade voltada para o Oceano Pacífico e metade para o Caribe, onde estão os destinos mais conhecidos do país. Em uma pequena cidade de veraneio, encravada no lado menos badalado, se passa o romance A Cachorra (Intrínseca), da autora Pilar Quintana, publicado no Brasil este mês.

“É uma área do país remota e misteriosa até para os colombianos. Quando você diz a um deles para imaginar o mar, ele imagina o Caribe. Muitos só conhecem o Pacífico pelo que ouvem nas notícias”, diz a autora, uma das primeiras convidadas a ter presença confirmada na Flip, que deu detalhes sobre a escrita do romance por e-mail.

Esse lugar inacessível que ela menciona é apresentado com descrições econômicas, mas claras a ponto de nos fazer sentir a umidade que marca a região. O romance poderia ser muito regional, a não ser por uma questão que o perpassa e evoca tantos dilemas: a ausência de filhos da personagem central, Damaris, e a fertilidade da cadela adotada por ela.

Após décadas lidando com o insucesso ao tentar engravidar, a mulher adota o animal, mimando-o até se frustrar ao notar que ele poderia gerar filhotes e não dar a mínima para o ofício materno. “Damaris se sente traída por seu corpo. Ela parece dizer a si mesma: ‘Por que a vida dá filhos a ela, que não os quer, e não a mim, que tanto os desejei?’”, observa Pilar. Ela própria escreveu o romance após se tornar mãe pela primeira vez, aos 40 anos – as páginas foram digitadas pelo celular enquanto cuidava do bebê.

Esse equilibrismo explica, em parte, a escolha dela por um romance econômico na extensão das frases e na construção das descrições. “Escrever com um filho no colo moldou minha escrita. Não conseguia fazer longos discursos, tinha que ser o mais direta possível. Por outro lado, me mostrou que, quando uma história quer sair, não há nada que a impeça. Mesmo com tudo contra, acha um caminho.” Durante a revisão, com o filho já maior, Pilar não sentiu vontade de alterar o texto.

Embora a construção tenha relação com o momento da maternidade, sua concepção vem de antes. “A ideia original surgiu quando fui morar na selva do Pacífico colombiano, em 2003. Mas levei 12 anos para querer ser mãe e engravidar, quando essa trama tomou corpo e começou a se tornar a versão que conhecemos hoje”, diz Pilar.

O título agora avança para além das fronteiras da América Latina, tendo sido anunciado na lista estendida do americano National Book Award na categoria para livros traduzidos, e já teve os direitos adquiridos em dez países.

Ouça o podcast de CLAUDIA: