Ilustradoras se reúnem para recriar suas personagens femininas preferidas

View this post on Instagram

Looking back at some DotA art from 2017 :3 Who are you guys rooting for at TI? . . . . . #animedrawing #mangadrawing #artist #illustration #myart #myartwork #loveart #drawingoftheday #girldrawing #instadrawing #cute #animeart #mangagirl #digitaldrawing #digitalartist #animeartist #mangaartist #sketch #mangastyle #animelover #animegirl #animedraw #sketchaday #dota2 #dotart