Por que o Dia da Mulher é comemorado em 8 de março?

Durante toda a história, as mulheres protagonizaram grande parte das manifestações e movimentos sociais no mundo todo. Um deles é aquele que defende sua própria liberdade e conquistas culturais, sociais e políticas.

O Dia Internacional da Mulher tem um histórico de muita luta e representatividade, e é por essa busca por igualdade de direitos que uma data específica foi estipulada. Em 1909, o primeiro Dia da Mulher foi instaurado nos Estados Unidos a partir da sugestão da ativista e educadora Theresa Malkiel. Mas ainda não era mundial.

Sufragistas marchando com placas nos Estados Unidos. Sufragistas marchando com placas nos Estados Unidos.

Ela foi uma das várias que lutaram pelo direito ao voto em uma época muito conservadora e marcada pelos discursos machistas. Duas mil pessoas foram às ruas. No ano seguinte, a alemã Clara Zetkin foi ao II Congresso de Mulheres Socialistas (realizada em Copenhague, naquele tempo), e debateu o estabelecimento desse dia para todos os países dos mundo.

Logo após isso, em 1911, a organização do grupo Internacional Socialista quis proclamar o Dia da Mulher para reconhecer a causa feminina, ao passo que multidões de mulheres manifestavam nas ruas de outros países e exigiam mais direitos e visibilidade no trabalho.

Mas quem realmente conseguiu avançar nesse quesito foram as russas, que invadiram as ruas de Moscou, em 1917, em repúdio à Primeira Guerra Mundial e à extrema pobreza que o país enfrentava naquele momento crucial. O governante da época, Nicolau II, cedeu à pressão feminina e lhes garantiu o direito de voto.

Manifestação de mulheres russas em 1917. Manifestação de mulheres russas em 1917.

O famoso incêndio

Outro marco importante para que a data fosse instituída aconteceu em 1911. As condições de trabalho nas fábricas eram terríveis. Os donos dos estabelecimentos escondiam os relógios e trancavam as portas para que os funcionários perdessem a noção de tempo e trabalhassem mais. E foi aí que aconteceu uma tragédia. Na Triangle Shitwaist Company, um incêndio no dia 25 de março começou durante o expediente que matou 146 pessoas, sendo 21 homens e 125 mulheres.

A comoção foi tamanha que no dia 5 de abril, 100 mil pessoas se reuniram no funeral coletivo das vítimas e exigiram justiça. Por isso muitos creditam este acontecimento como o precursor da data comemorativa do Dia da Mulher, ainda que ele não tenha ocorrido em 8 de março.

Tudo isso foi muito contundente para as viventes daqueles anos, mas a comemoração oficial neste dia que conhecemos hoje só veio a acontecer em 1975, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou como o Dia Internacional da Mulher.

Desde então, todos os países reconhecem que nesta data celebramos as conquistas destas mulheres que lutaram bravamente no passado – mesmo que ainda haja muito para igualar as suas oportunidades às dos homens. O que importa é que a luta continua, dia após dia.