Ilustradora oferece de graça desenhos de heroínas negras para colorir

Se tem uma atividade que todo mundo já passou algumas horas se dedicando com atenção, é o ato de colorir ilustrações. Da tarefa da escola a liberar o estresse, levar cor a um desenho pode ser um passatempo prazeroso nesse período de isolamento social. Mas, se você não sabe por onde começar, a artista visual Taynara Cabral disponibiliza gratuitamente ilustrações de heroínas negras para download.

Elas não usam capas e nem têm superpoderes que superam os limites da física, como voar, por exemplo. Heroínas da vida real, o projeto Oficina em Casa traz os desenhos de 10 mulheres negras, que lutaram para ocupar espaços majoritariamente brancos e masculinos e garantir seus direitos sociais.

A liga de heroínas é formada pela vereadora Marielle Franco e a ativista Angela Davis, como as super corajosas; líder quilombola Teresa de Benguela, líder da Revolta dos Malês Luiza Mahin e a guerreira Dandara, como as super guerreiras, as autoras Lélia Gonzalez, Carolina de Jesus e Conceição Evaristo, como as super escritoras, e as cantoras Tia Ciata e Dona Ivone Lara com o poder da música.

Para fazer o download das ilustrações, é só entrar neste site. Depois de imprimir, com lápis de cor ou tinta, deixe a criatividade fluir.