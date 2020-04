5 filmes de histórias que mudaram o curso da política internacional

A vida real às vezes parece mais surreal do que a ficção e rende livros e filmes que surpreendem. Em tempos que vivemos uma realidade tão assustadora, vale voltar às histórias de cidadãos comuns que fizeram a diferença.

Segredos Oficiais

Filme estrelado por Keira Knightley e Ralph Fiennes, conta a história impressionante de uma jovem inglesa que expôs os governos americanos e britânicos sobre os relatórios das armas químicas que foram usados como motivo para iniciar a guerra do Afeganistão.

Boas atuações em uma produção que passou quase desapercebida nos cinemas brasileiros. Assista este e outros filmes no Amazon Prime Video.

The Report

Vale ver essa produção original da Amazon Prime estrelada pelo sempre excelente Adam Drive. Esse filme, que tem um elenco de coadjuvantes impressionante, conta em detalhes como o governo americano, especialmente a CIA, usava tortura como forma de investigação anos antes do ataque de 11 de setembro. Para a melhor dobradinha e contextualizar a história de vários lados, vale ver a série (também da Amazon Prime), The Looming Tower (que indicamos na semana passada). Super atuações e fatos que desafiam a realidade de tão absurdos. Assista este e outros filmes no Amazon Prime Video.

A Hora mais Escura (Netflix)

Assim que acabar The Report você muito provavelmente vai querer ver a história sob a ótica da CIA e comparar. São realmente opostas e os filmes, complementares. A Hora Mais Escura é estrelado por Jessica Chastain e é ainda hoje o único filme na história do Oscar de premiação para uma diretora mulher.

Ainda na linha das histórias reais, tem três outras dicas complementares

The Post – A Guerra Secreta (Amazon Prime)

Filme estrelado por Meryl Steep e Tom Hanks, conta a história fascinante da ascensão do The Washington Post a um dos jornais mais influentes do mundo. Ele termina dando a deixa para Todos os Homens do Presidente. Assista este e outros filmes no Amazon Prime Video.

Todos os Homens do Presidente (HBO)

Clássico do cinema, feito apenas dois anos depois da renúncia de Richard Nixon, com Dustin Hoffman e Robert Redford na pele dos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, o filme é uma aula de jornalismo. Rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante a Jason Robards, que interpreta aqui o famoso editor do Washington Post, Ben Bradlee (que Hanks defendeu bem em The Post).