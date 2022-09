Hillary Clinton fala sobre ‘Gente de Coragem’, minissérie da Apple TV+

Hillary Clinton e sua filha — Chelsea Clinton — possuem uma minissérie incrível no catálogo do Apple TV+: Gente de Coragem. A produção, que estreou este mês na plataforma, traz a dupla entrevistando inúmeras mulheres inspiradoras, extraordinárias e resilientes que impactaram suas comunidades e o mundo.

O projeto é baseado no best-seller do The New York Times, “The Book of Gutsy Women”, e traz figuras como Kate Hudson, Amy Schumer, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Gloria Steinem e outras personalidades marcantes refletindo sobre questões sociais de grande importância.

A seguir, você confere uma entrevista com Hillary e Chelsea, que falaram sobre o processo criativo por trás da minissérie e o quão transformador foi estar ao lado de mulheres tão impactantes:

CLAUDIA: Como surgiu a ideia de gravar a minissérie?

Hillary Clinton: Eu e minha filha escrevemos um livro chamado “The Book of Gutsy Women”, que foi publicado no outono de 2019. Nele, escrevemos inúmeros perfis de mulheres inspiradoras que admiramos. Além do processo ter sido divertido, refletimos muito sobre o que significa ser uma pessoa corajosa. No fim das contas, o livro tomou grandes proporções e muitas companhias ligaram nos perguntando se não queríamos transformar a obra numa série televisiva. Ficamos muito animadas quando a Apple TV Plus decidiu produzir e distribuir o nosso projeto.

CLAUDIA: Como vocês escolheram as mulheres que fazem parte tanto do livro como da minissérie?

Chelsea Clinton: O norte foi garantir que tivéssemos uma verdadeira gama de mulheres corajosas nas mais diversas áreas. Poderia ser uma bombeira que trabalha em Nova York ou a fantástica Jane Goodall [importante primatologista britânica]. E foi simplesmente maravilhoso poder passar um tempo com todas elas, tanto as que já nos inspiravam há um tempo quanto as que conhecemos durante o processo.

Relacionadas Cultura 4 filmes dirigidos por mulheres em cartaz nos cinemas

Continua após a publicidade

CLAUDIA: Quais são as características que tornam uma pessoa corajosa?

Hillary Clinton: Essa é uma pergunta que nos fez refletir bastante enquanto escrevíamos o livro. Pessoalmente, acredito que há características de personalidade que tornam alguém corajoso. É necessário ter determinação, coragem e resiliência. E esses traços devem contemplar os outros, e não apenas a nós mesmas. Decidimos que queríamos mulheres que, além de se encaixarem neste perfil, também estivessem tentando quebrar barreiras, corrigir injustiças e oferecer oportunidades para aqueles que precisam.

CLAUDIA: O que você aprendeu sobre si mesma enquanto gravava a minissérie?

Hillary Clinton: Aprendi que posso continuar aprendendo coisas novas conforme envelheço… E eu amei isso! Também percebi que estou disposta a sair da minha zona de conforto e realizar coisas que eu jamais poderia imaginar há alguns anos. Estou bem ciente de como sou sortuda por ter oportunidades como esta.

CLAUDIA: Qual é a importância desta produção, especialmente nos tempos atuais?

Hillary Clinton: Estamos vivendo um momento em que muitas mulheres estão sofrendo grandes dificuldades para serem elas mesmas. Especialmente após as últimas decisões da Suprema Corte, que revogou a lei ‘Roe v. Wade‘, há uma necessidade ainda maior de garantir que nós tenhamos nossas vozes e experiências ouvidas e, acima de tudo, respeitadas.

CLAUDIA: Qual foi a coisa mais corajosa que você já fez em sua vida?

Hillary Clinton: Concorrer à presidência. Na época, me senti extremamente vulnerável, especialmente porque muitas pessoas não aceitavam a ideia de ter uma mulher como presidente. E obviamente, sinto muito orgulho da campanha que fizemos. Apesar de eu não ter vencido, foi uma decisão bastante corajosa.