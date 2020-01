Harry Styles fez um cover da Lizzo e agora só quero ouvir isso

O que acontece quando Harry Styles e Lizzo se encontram? Perfeição pop, claro! Promovendo loucamente o álbum “Fine Line”, lançado na semana passada, o cantor britânico deu uma passadinha no famoso Live Lounge, programa da Radio 1, na BBC, para cantar os hits dele.

A grande surpresa, no entanto, ficou por conta de um cover de “Juice“, canção da rapper norte-americana. Com algumas modificações na letra, por exemplo, ele substituiu a palavra “bitch” por “mitch” (em referência ao guitarrista dele, Mitch Rowland), o artista manteve a vibe gostosinha do hit.

Sobre o look escolhido por ele para performar, melhor assistir ao vídeo!

harry styles performing juice by lizzo on bbc radio 1 live lounge pic.twitter.com/IOG3zX31Pg — A | harry check pinned (@finelineoverhs1) December 18, 2019

Confira a versão original