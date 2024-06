6 filmes com cenas de sexo polêmicas que irão te chocar

Cenas de sexo são uma constante no cinema, e portanto, não costumam chocar o público. Contudo, há algumas produções que foram capazes de ultrapassar barreiras culturais e entregar sequências eróticas que se destacam na trajetória da sétima arte como um todo.

Esse é o caso de “Calígula” e “Love”, obras cultuadas que, motivadas por um espírito artístico extremamente liberal, chocaram o público com cenas de sexo não simuladas (sim, os atores transaram de verdade durante as gravações).

Outro título, como “Os Sonhadores”, também causou espanto ao retratar a sexualidade em contextos incestuosos. Definitivamente, o que não falta são longas provocantes para te chocar. A seguir, você confere os principais:

Love (2015)

Continua após a publicidade

Conhecido por seu estilo provocador, Gaspar Noé criou um filme que apresenta cenas de sexo não simuladas em 3D. Sim, não há como ficar mais escandaloso do que isso. A trama acompanha um relacionamento tumultuado, onde Murphy (Karl Glusman) e Electra (Aomi Muyock) entram em conflitos intensos após colocarem uma terceira pessoa na relação, a jovem Omi (Klara Kristin).

Onde assistir: Claro Now

Ninfomaníaca (2013)

Continua após a publicidade

É impossível não citar “Ninfomaníaca” em quaisquer seleções cinematográficas que envolvam sexo e polêmica. E não é para menos: na obra de Lars Von Trier (“Dogville”), o cineasta oferece um retrato realista e, muitas vezes, perturbador sobre uma mulher que convive com a ninfomania. Além das cenas explícitas, toda a atmosfera densa da produção contribui para que a experiência não lhe abandone por algum tempo.

Onde assistir: Globoplay

De Olhos Bem Fechados (1999)

Apenas a intensa e famosa cena de orgia já é o suficiente para colocar “De Olhos Bem Fechados” nessa lista. Contudo, a última obra de Stanley Kubrick é muito mais do que isso: em pouco menos de três horas, a produção aborda temas como fidelidade e liberdade sexual, sem abrir mão de uma atmosfera extremamente desconcertante que, inclusive, rendeu inúmeras teorias da conspiração atreladas à obra desde o seu lançamento.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Max

A Criada (2016)

Não há como não se apaixonar (e ficar chocado) com a ousadia de “A Criada”, thriller psicológico sul-coreano que traz uma complexa história de amor lésbico repleta de traição, cenas intensas de erotismo e sexualidade.

Na trama, Sook-hee é contratada como criada de uma herdeira japonesa, Hideko. Contudo, ela esconde um segredo: sua intenção é arruinar a vida da herdeira. Todavia, seu plano passa a falhar à medida que elas desenvolvem uma inesperada atração.

Continua após a publicidade

Onde assistir: FilmBox+

Calígula (1979)

Notório também por suas cenas de sexo não simuladas, violência gráfica e representação decadente do Império Romano sob o reinado de Calígula, “Calígula” é um dos filmes mais controversos de todos os tempos. Financiado pela revista Penthouse, o longa combina elementos de pornografia com uma narrativa histórica, o que resultou em uma forte reação da crítica e censura em inúmeros países. Aqui no Brasil, felizmente, é possível conferir a produção sem grandes problemas.

Onde assistir: Looke

Os Sonhadores (2003)

Continua após a publicidade

Ambientado durante os protestos estudantis de Paris em 1968, “Os Sonhadores” segue a relação incestuosa e sexualmente carregada entre dois irmãos e um estudante americano. As cenas de nudez e sexo, juntamente com a exploração de temas como liberdade sexual e política, deram um status cult a uma das obras mais polêmicas e celebradas de Bernardo Bertolucci.

Onde assistir: Mubi

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.