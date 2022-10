Floor Jansen descobre câncer de mama

27 out 2022, 10h04

Por Lorraine Moreira 27 out 2022, 10h04

A vocalista do Nightwish, Floor Jansen, informou em seu Instagram nesta quarta-feira (26) que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. A cantora descobriu o tumor há aproximadamente duas semanas, através de um exame de mamografia, e vai fazer a operação de retirada nesta quinta-feira (27).

Jansen não notou os sinais da doença, e descobriu o câncer ao fazer uma mamografia de rotina por ter mais de 40 anos. O prognóstico é bom, dado que aparentemente o tumor não se espalhou e, portanto, não será necessário fazer a retirada do seio por completo.

Na carta aberta aos fãs, a cantora afirma que “a mamografia salva vidas! É desconfortável e você pode pensar que não terá algo em seus seios de qualquer maneira, mas VÁ!”. Ela ainda faz um apelo para as pessoas do sexo masculino: “e para os homens que estão lendo isso: lembre sua esposa, namorada, mãe, irmã de ir e fazer um check-up”.

“A palavra câncer é chocante. Tudo o que você achou importante na vida antes desse diagnóstico muda radicalmente em minutos. Agora só quero ser saudável de novo. Quero ver a minha filha crescer e tornar-se mulher, quero viver!”, completa a artista.

Por fim, Jansen indica, na mensagem, que estará pronta para a turnê europeia da banda Nightwish, que começa no dia 20 de novembro caso as próximas etapas saiam de acordo com o planejado.

A importância da detecção precoce do câncer de mama

O diagnóstico do tumor nas fases iniciais possibilita um tratamento menos agressivo e, paralelamente, reduz a mortalidade. De acordo com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), em casos de detecção precoce, há 95% de chance de cura do paciente.

O exame de mamografia anual deve ser feito em todas as mulheres com mais de 40 anos, ainda que assintomáticas, e, no caso de pessoas que possuem casos de câncer de mama na família, é indicado realizar a mamografia a partir dos 35 anos de idade. Fazer o autoexame regularmente também é importante para descobrir a doença cedo. Basicamente, a mulher precisa tocar a região dos seios para observar se há ou não nódulos. Se você identificar qualquer problema, consulte o seu médico.