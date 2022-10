Finalistas do prêmio Jabuti 2022 são divulgados

Atualizado em 25 out 2022, 17h49 - Publicado em 25 out 2022, 17h48

Por Lorraine Moreira Atualizado em 25 out 2022, 17h49 - Publicado em 25 out 2022, 17h48

O Prêmio Jabuti 2022 divulgou os 10 finalistas da sua 64° edição nesta terça-feira (25). Criado em 1959 pela Câmara Brasileira do Livro, é considerado o prêmio literário mais tradicional do Brasil. As editoras e os escritores têm a possibilidade de inscrever suas obras todos os anos em uma das quatro categorias: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação.

A lista com os últimos cinco finalistas será anunciada no dia 8 de novembro. O comunicado sobre os vencedores vai ocorrer no dia 24 de novembro, em um evento no Teatro Municipal. Além do reconhecimento, quem ganhar leva R$5 mil, com exceção do responsável pelo Livro do Ano, que adquire R$100 mil.

A premiação conta com forte participação feminina, com nomes como Eliana Alves Cruz, Natália Borges Polesso, Marina Colasanti, Rita de Podestá, Mariane Gusmão, Janaína de Figueiredo, Raquel Matsushita, Ana Laura Alvarenga e Ana Rapha.

Confira a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti:

Literatura

Conto

A cicatriz e outras histórias, de Bernardo Kucinski

A dama de branco, de Sérgio Sant’Anna

A ilha dos sentimentos perdidos, de Hada Maller

A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa, de Rai Soares

A vestida: contos, de Eliana Alves Cruz

Como pássaros no céu de Aruanda, de Paty Wolff

Erva brava, de Paulliny Tort

O castiçal florentino: Contos, de Paulo Henriques Britto

Pretos em Contos – Volume 2, de Cristiane Sobral e Plínio Camillo

Zaranza, de Rita de Podestá

Relacionadas Cultura 25 escritoras negras brasileiras que você vai adorar conhecer

Crônica

A lua na caixa d’água, de Marcelo Moutinho

Crônicas de pai, de Leo Aversa

Diário do Bolso 5 – 1001 dias que foram noites, de Ivo Minkovicius e José Roberto Torero

Mas em que mundo tu vive?, de José Falero

Na barriga do lobo, de Luís Henrique Pellanda

Natureza: a arte de plantar, de Leonardo Fróes

Os sabiás da crônica, de Augusto Massi

Qualquer lugar menos agora, de J. P. Cuenca

Restos & Rastros, de Livia Garcia-Roza

Vida desinteressante, de Victor Heringer

Poesia

A Pele da Pitanga, de Jéssica Iancoski

Algo antigo, de Arnaldo Antunes

Até aqui, de Lubi Prates

Extraquadro, de Ricardo Aleixo

Impressão sua, de André Dahmer

Palavra Preta, de Tatiana Nascimento

Risque esta palavra, de Ana Martins Marques

Robinson Crusoé e seus amigos, de Leonardo Gandolfi

Say it (over and over again), de Max Martins

Também guardamos pedras aqui, de Luiza Romão

Romance Literário

A extinção das abelhas, de Natalia Borges Polesso

A palavra que resta, de Stênio Gardel

A pediatra, de Andréa Del Fuego

É sempre a hora da nossa morte amém, de Mariana Salomão Carrara

O som do rugido da onça, de Micheliny Verunschk

Pequena coreografia do adeus, de Aline Bei

Uma tristeza infinita, de Antônio Xerxenesky

Vista chinesa, de Tatiana Salem Levy | Editora(s): Todavia

Vozes de batalha, de Marina Colasanti

Vozes de retratos íntimos, de Taiasmin Ohnmacht | Editora(s): Taverna

Romance de Entretenimento

O céu entre mundos, de Sandra Menezes

O clube dos amigos imaginários, de Glau Kemp

O drible da vaca, de Mario Prata

O leão do Oeste – Livro 2: A ascensão do amaldiçoado, de André Carvalho

O último ancestral, de Ale Santos

Olhos de pixel, de Lucas Mota

Porco de Raça, de Bruno Ribeiro

Quando os mortos falam, de Cláudia Lemes

Quem me leva para passear, de Elisa Lucinda

Se a casa 8 falasse, de Vitor Martins

Infantil

Conte mais uma vez, de Weberson Santiago

Desaforismos, de Raquel Matsushita

Formigável, de Janaína de Figueiredo e Rafa Antón

Mesma nova história, de Everson Bertucci, Juão Vaz e Mafuane Oliveira

Nas garras dos babuínos, de Rogério Andrade Barbosa

O jabuti não tá nem aí, de Dalton Paula e Itamar Assumpção

Sonhozzz, de Daniel Kondo e Silvana Tavano

Tô com fome!, de Fernando Vilela e Stela Barbieri

Uma planta muito faminta, de Renato Moriconi

Vidas de porcelana, de Ana Laura Alvarenga e Ana Rapha

Juvenil

As Casas de Unzó, de Ciano

Enedina Marques: mulher negra pioneira na engenharia brasileira, de Lindamir Salete Casagrande

Mistério em Queluz, de Luciana Grether, Patrícia Melo e Rosa Amanda Strausz

O Jardineiro, de Henrique Borges

O serviço de entregas monstruosa, de Jim Anotsu

Recãomeço, de Rafael Tinoco de Araújo

Romieta e Julieu, de Ana Elisa Ribeiro

Continua após a publicidade

Sala 1208, de Caio Tozzi e Visca

SP Graja Trip, de Geovany Hércules

Super-Ulisses, de Caio Tozzi e Renato Drigues

Não Ficção

Artes

Apontamentos da arte africana e afro-brasileira contemporânea: políticas e poéticas, de Célia Maria Antonacci

Carnaval-Ritual: Carlos Vergara e Cacique de Ramos, de Maurício Barros de Castro

Catálogo da Mostra Amotara – Olhares das Mulheres Indígenas (2a. Edição), de Joana Brandão Tavares

Direito, Arte e Negritude, de Rebeca de Souza Vieira e Veyzon Campos Muniz

Letras que flutuam, de Fernanda Martins

Não vão nos matar agora, de Jota Mombaça

Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela, de Leda Maria Martins

seLecT Floresta, de Paula Alzugaray

Silva, de Augusto de Campos, Olivio Tavares de Araújo, Orandi Momesso, Paulo Pasta e Paulo Venancio Filho

Tríbades, safistas, sapatonas do mundo, uni-vos: investigações sobre a poética das lesbianidades, de Leíner Hoki

Biografia e Reportagem

Banzeiro òkòtó: uma viagem à Amazônia Centro do Mundo, de Eliane Brum

Escravidão – Volume II, de Laurentino Gomes

Guignard: Anjo mutilado, de Marcelo Bortoloti

João Cabral de Melo Neto: Uma biografia, de Ivan Marques

Lula: Biografia – Volume I, de Fernando Morais

Memórias Sangradas: vida e morte nos tempos do cangaço, de Daniel Brito e Ricardo Beliel

Ney Matogrosso: A biografia, de Julio Maria

O ar que me falta, de Luiz Schwarcz

O vento mudou de direção: o Onze de Setembro que o mundo não viu, de Simone Duarte

Um intelectual na política: Memórias, de Fernando Henrique Cardoso

Ciências

A cor do inconsciente: significações do corpo negro, de Isildinha Baptista Nogueira

Contra a realidade: A negação da Ciência, sua causa e consequências, de Carlos Orsi e Natalia Pasternak

Covid-19 no Brasil: Cenários epidemiológicos e vigilância em Saúde, de Carlos Machado de Freitas, Christovam Barcellos e Daniel Antunes Maciel Villela

História preta das coisas: 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras, de Bárbara Carine Soares Pinheiro

Manual de Medicina Baseada em Evidências, de José Nunes de Alencar Neto

Medicina do amanhã, de Pedro Schestatsky

O dia em que voltamos de Marte: uma história da ciência e do poder, com pistas para um novo presente, de Tatiana Roque

Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia, de Ester Paiva Souto, Gustavo Corrêa Matta, Jean Segata e Sergio Rego

Os muitos nomes de Silvana: contribuições clínico-políticas da psicanálise sobre mulheres negras, de Ana Paula Musatti-Braga

Um tempo para não esquecer: a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde, de Margareth Dalcolmo

Ciências Humanas

Arrancados da terra, de Lira Neto

Brimos, de Diogo Bercito

Como remover um presidente, de Rafael Mafei

Constelação Clarice, de Eucanaã Ferraz e Veronica Stigger

Enciclopédia Negra, de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano e Lilia Moritz Schwarcz

Memorial de grandes ausências, de Aluízio Falcão

Menos Marx, mais Mises, de Camila Rocha

Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, de Christian Dunker, Nelson da Silva Junior e Vladimir Safatle

O mundo desdobrável, de Carola Saavedra

Palmares & Cucaú, de Silvia Hunold Lara

Ciências Sociais

A economia brasileira de Getúlio a Dilma – novas interpretações, de Fernando Augusto Mansor de Mattos e Victor Leonardo de Araujo

A superindústria do imaginário, de Eugênio Bucci

A teoria do decrescimento e sua aplicação no constitucionalismo brasileiro para o alcance da sustentabilidade, de Marcus Mauricius Holanda

Fake Democracy, de Gustavo Ferreira Santos

Histórias de morte matada contadas feito morte morrida, de Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues

Máfia, poder e antimáfia, de Wálter Fanganiello Maierovitch

Marcha dialética do MST, de Pablo Nabarrete Bastos

Novíssima Dependência, de Lucas Crivelenti e Castro

Os gaúchos, de Ondina Fachel Leal

Ricos & Malandros, de Rodrigo Gava

Economia Criativa

A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor, de Cristina Monte

A melhor televisão do mundo, de José Roberto Filippelli

Aprendendo a inovar em projetos STEAM, de Marco Braga

Conteúdo de marca, de Leonardo Moura

Decifrando Rendas, de Vera Felippi

Design gráfico inclusivo na contemporaneidade, de Cassia Leticia Carrara Domiciano, Márcio James Soares Guimarães e Mônica Moura

Emoção criativa, de Pedro Garcia de Moura

Manihot Utilissima Pohl: Mandioca, de Alex Atala

Nem negacionismo, nem apocalipse, de Artur Villela Ferreira e Gesner Oliveira

Quarentena sem Pijama, de Leila Rabello e Sintya Motta

Histórias em Quadrinhos

A menor distância entre dois pontos é uma fuga, de Gabriel Nascimento e João Henrique Belo

Arlindo, de Luiza de Souza

Brega Story, de Gidalti Jr. e Victor Marcello

Cidade pequenina, de Aldo Solano e Camilo Solano

Escuta, formosa Márcia, de Marcello Quintanilha

Gioconda, de Felipe Pan, Mariane Gusmão e Olavo Costa

Manual do Minotauro, Laerte

Mapinguari, de André Miranda e Gabriel Góes

Risca Faca, de André Kitagawa

Shamisen: canções do mundo flutuante, de Guilherme Petreca e Tiago Minamisawa | Editora(s): Pipoca & Nanquim