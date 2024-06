6 filmes para comemorar o mês do orgulho LGBTQIAPN+

No mês do orgulho LGBTQIAPN+, selecionamos uma série de filmes que, além de celebrar a comunidade, também retratam alguns de seus dilemas mais urgentes. É o caso de “Close”, do cineasta belga Lukas Dhont, que ao abordar o impacto da homofobia na relação entre duas crianças, evidencia o quão profundo e devastador pode ser o impacto da intolerância.

“Love Lies Bleeding”, também presente na lista, segue uma rota oposta: aqui, a diretora Rose Glass traz um thriller de ação sexy, violento e frenético com a presença de Kristen Stewart e Katy O’Brian (que estão excelentes em seus papéis, aliás), provando que romances queer podem ser tão explosivos e sangrentos quanto qualquer filme de ação heteronormativo.

E não para por aí! A seguir, você confere seis produções LGBT inovadoras e necessárias para comemorar o mês do orgulho:

1. Love Lies Bleeding – O Amor Sangra

Dirigido pela talentosíssima Rose Glass (“Saint Maud”), “Love Lies Bleeding” mistura elementos de thriller e romance sáfico em uma experiência verdadeiramente alucinante. Na trama, Lou (Kristen Stewart) trabalha em uma academia e se apaixona por Jackie (Katy O’Brian), uma ambiciosa fisiculturista que está indo para Las Vegas a fim de participar de uma competição do ramo.

Todavia, o romance entre elas logo leva a um rastro de violência desenfreada quando o casal é puxado para dentro da teia da família criminosa de Lou. Aqui, Kristen e Katy possuem química o suficiente para trezentas continuações, entregando uma dinâmica inegavelmente intensa em alguns momentos, e encantadoramente delicada em outros.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

2. Retrato de uma Jovem em Chamas

O premiado “Retrato de uma Jovem em Chamas” é parada obrigatória para todos os amantes do cinema queer. Extremamente intimista e sensível, o longa acompanha Marianne, uma jovem pintora na França do século 18, que é contratada para pintar um retrato de Héloïse, sem que ela saiba. Contudo, o convívio constante e os dias ao lado de sua modelo fazem com que Marianne desenvolva uma paixão cada vez mais pulsante por Héloïse.

Além de entregar um romance de tirar o fôlego, a obra de Céline Sciamma também retrata, de maneira devastadora, uma época em que era praticamente impossível que as pessoas expressassem a sua sexualidade de maneira livre.

Onde assistir: Globoplay

3. Mais Que Amigos

“Mais Que Amigos” realiza um excelente trabalho em apontar, de forma bem-humorada e ácida, os dilemas atuais da comunidade gay. Na trama, o curador de um museu de Nova York é contratado para escrever uma comédia romântica sobre um casal homossexual. Ao longo do caminho, ele se apaixona por um advogado machista, fato que o força a mergulhar em uma série de reflexões acerca de temas como homofobia internalizada, idealizações amorosas e problemas de autoimagem.

Onde assistir: Globoplay

4. Close

O impacto da homofobia na infância é colocado em evidência em “Close”, obra devastadora e necessária do cineasta belga Lukas Dhont. Na história, Léo e Remi são dois melhores amigos de 13 anos cujo vínculo especial é repentinamente e tragicamente rompido.

Onde assistir: Netflix e MUBI

5. Paris Is Burning

Obra monumental do cinema LGBT, “Paris is Burning” oferece um vislumbre excêntrico e encantador acerca da cena drag queen nova-iorquina dos anos 1980, focando nos bailes, dança vogue, ambições e sonhos daqueles que proporcionaram calor e vitalidade para uma era.

Onde assistir: MUBI

6. Carol

“Carol”, além de ser um grande romance LGBT, também representa um dos melhores papéis na carreira da imponente Cate Blanchett. O longa acompanha Therese Belivet (Blanchet), que possui um emprego entediante em uma loja de departamentos. Certo dia, ela conhece Carol (Rooney Mara), uma elegante e misteriosa cliente. Rapidamente, as duas mulheres desenvolvem um vínculo amoroso que, apesar de sincero, traz sérias consequências.

Onde assistir: Looke e MUBI

