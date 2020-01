Filmes do lendário Studio Ghibli finalmente vão estrear na Netflix

A Netflix anunciou na conta dela no Twitter, nesta segunda-feira (20), que os filmes do lendário estúdio de animação japonês Studio Ghibli serão adicionados ao catálogo do serviço de streaming em 1º fevereiro.

TODOS OS 21 FILMES DO ESTÚDIO GHIBLI VÃO ESTAR DISPONÍVEIS A PARTIR DE FEVEREIRO. EU TÔ GRITANDO SIM!! pic.twitter.com/0hNfN1o6s6 — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 20, 2020

O estúdio já produziu filmes que ficaram mundialmente famosos, como “A Viagem de Chihiro” – que foi o único filme de língua não-inglesa a ter ganhado o Oscar de Melhor Animação – e “Meu Amigo Totoro”. Apesar de, inicialmente, a Netflix ter dito que todos os filmes da produtora estariam disponíveis, na verdade “Túmulo dos Vagalumes” ficará de fora. No lugar dele, será adicionado “Nausicaä do Vale do Vento”que, apesar de ter sido produzido antes da fundação do estúdio, é considerado parte de sua história.

O produtor do Studio Ghibli, Toshio Suzuki, disse que a decisão de incluir os filmes no serviço de streaming foi baseada em pedidos do público. “Nos dias de hoje, existem várias maneiras de um filme alcançar o público. Ouvimos nossos fãs e tomamos a decisão definitiva de transmitir nosso catálogo de filmes. Esperamos que pessoas de todo o mundo descubram o mundo do Studio Ghibli por meio dessa experiência”, afirmou em comunicado enviado à imprensa.

Criado em 1985, o Studio foi fundado para renovar a indústria de animes no Japão e conseguiu consagrar os filmes japoneses também no ocidente. Mesmo sendo animações, as histórias são para qualquer idade e tratam de temas considerados “pesados”, como a morte, doenças, e saúde mental.

As obras serão adicionadas à Netflix de todo o mundo com exceção do Japão, Canadá, e EUA (no país, a HBO Max detém exclusividade sobre as obras do Studio Ghibli) em três datas diferentes. Confira:

1º de fevereiro

O Castelo no Céu

Meu Amigo Totoro

O Serviço de Entregas da Kiki

Memórias de Ontem

Porco Rosso – O Último Herói Romântico

Eu Posso Ouvir o Oceano

Contos de Terramar

1º de março

Nausicaä do Vale do Vento

Princesa Mononoke

Meus Vizinhos, Os Yamadas

A Viagem de Chihiro

O Reino dos Gatos

O Mundo dos Pequeninos

O Conto da Princesa Kaguya

1º de abril

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins

Sussurros do Coração

O Castelo Animado

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

Da Colina Kokuriko

Vidas ao Vento

As Memórias de Marnie

