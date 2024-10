5 motivos para assistir “No Ritmo do Natal”, filme com Chad Michael Murray 

Sim, o Natal já está chegando – e, com ele, a temporada de filmes temáticos! Um dos primeiros a serem lançados pela Netflix neste ano é “No Ritmo do Natal”, uma comédia romântica estrelada por Chad Michael Murray e Britt Robertson.

O longa, que estreia no dia 20 de novembro, promete uma trama leve e divertida, repleta de momentos emocionantes que trazem à tona o poder do amor e da autodescoberta. Abaixo, veja cinco motivos para dar o play:

1. Trama leve e acolhedora

Dirigida por Peter Sullivan e escrita por Marla Sokoloff, a narrativa conta a história de uma ex-bailarina famosa que, para salvar o pequeno teatro dos seus pais, pede a ajuda de alguns ex-dançarinos da cidade grande para se apresentarem no palco.

2. Chad Michael Murray é Luke

O galã dos anos 2000 estrelou a série “One Tree Hill” e filmes como “A Nova Cinderela” e “Sexta-Feira Muito Louca“. Desta vez, ele cria um clima perfeito para quem ama o espírito natalino com um toque de romance.

Em entrevista à revista People, o ator admite que foi assustador assumir o papel no começo: “quando vejo algo que me assusta pra caramba, algo em mim diz: ‘Tudo bem, vamos ver o que podemos fazer. Vou cair de cara no chão ou me divertir muito fazendo isso.’ Então foi isso o que realmente me atraiu.”

A estrela acrescenta sobre o treinamento: “à medida que envelhecemos, não é tão fácil como costumava ser quando tínhamos 20 anos, então foi muito trabalho, dedicação e foco… Ensaiamos seis horas por dia no salão de dança”.

3. Britt Robertson é Ashley

“Minha personagem foi uma dançarina de sucesso da Broadway durante toda a sua carreira. Quando ela retorna para sua cidade de origem, se depara com a tarefa de descobrir o que quer para seu futuro, ao mesmo tempo em que reinventa o negócio local de seus pais”, explica a atriz sobre sua personagem.

4. Cenário natalino encantador

A ambientação é recheada de decorações de Natal, luzes brilhantes e paisagens com muita neve, criando o cenário perfeito para mergulhar no clima festivo e se sentir parte da magia do Natal.

5. Diversão leve e descomplicada

Para quem busca uma pausa do dia a dia agitado, o filme oferece uma experiência leve, com humor suave e momentos acolhedores. Ou seja, é perfeito para relaxar e entrar no clima de fim de ano sem grandes dramas.

