‘Sexta-Feira Muito Louca 2’ ganha data de estreia e primeira imagem

O suspense finalmente acabou: A Disney revelou, nesta sexta-feira (11), a data de lançamento de Sexta-Feira Muito Louca 2. O novo filme reúne Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, representando, respectivamente, Anna e Tess.

A sequência traz Anna tentando se adaptar a uma nova dinâmica familiar. Mãe solo de uma adolescente, enfrenta a missão de assumir o papel de madrasta de outra menina, filha de seu novo marido (Manny Jacinto). Dentro desse cenário, há uma nova versão de troca de corpos.

Além disso, a produção conta com o retorno de Chad Michael Murray como Jake, par romântico de Anna no primeiro filme. Com o roteiro de Jordan Weiss e direção de Nisha Ganatra, o longa-metragem chega aos cinemas norte-americanos em 8 de agosto de 2025, ainda sem data prevista para lançamento no Brasil.

O filme também ganhou a primeira imagem oficial. Na fotografia, Lindsay e Jamie reproduzem a clássica cena da troca de corpos. A expectativa é alta, pois a nova configuração promete trazer um toque contemporâneo à produção.

Apesar do retorno de rostos conhecidos, o elenco conta com a adição de alguns novatos: Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Julia Butters e Sophia Hammons.

