Festival online terá programação gratuita de 20 festivais de cinema

O audiovisual é uma das áreas que mais precisou se reinventar durante a pandemia do novo coronavírus, já que as salas de cinema e os festivais presenciais estão paralisados. Com o facilitador da internet, o público poderá acompanhar produções cinematográficas inéditas por 10 dias no We Are One: A Global Film Festival (em português, Somos Um: Festival de Cinema Global).

A exibição, organizada Tribeca Enterprises de Nova York, será feita no YouTube e gratuita para todos os interessados de 29 de maio a 7 de junho. Para um melhor aproveitamento, nenhuma produção será interrompida por anúncio. Além dos filmes, o público poderá conferir curtas-metragens, documentários, músicas, comédia e painéis de discussão.

Os organizadores ainda não divulgaram a programação do festival We Are One, mas garantem que a mesma será compartilhada nas próximas semanas. Mas já dá para ter uma ideia que o nível será alto, afinal, as produções vão sair dos 20 principais festivais de cinema, como Cannes, Toronto, Sundance Film, Berlim, Tribeca Film e Veneza.

Mais do que proporcionar entretenimento e cultura, o festival foi criado para angariar fundos para o combate à pandemia de Covid-19. Por isso, os espectadores serão convidados a doar durante a iniciativa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e instituições locais de todo o mundo serão os destinos das doações.

A organização do festival ressalta que a ação não substituirá os festivais independentes, mas sim suprirá uma lacuna pontual deixada pelo cenário que nos encontramos. No caso do Festival de Veneza, por exemplo, os responsáveis ainda planejam um evento presencial de 2 a 12 de setembro.

Pierre Lescure e Frémaux, responsáveis pelo Festival de Cinema de Cannes, declararam: “Estamos orgulhosos de nos juntar aos festivais parceiros para destacar filmes e talentos verdadeiramente extraordinários, permitindo que o público experimente as nuances da narrativa de todo o mundo e o mundo artístico”.

