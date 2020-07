Exposição de Ivan Serpa ganha tour online em aplicativo

Dez dias após ser inaugurada, a exposição Ivan Serpa: a expressão do concreto instalada no primeiro andar do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, precisou ser fechada ao público por causa da pandemia do coronavírus. Agora, porém, a possibilidade de fazer um tour e conhecer as obras de um dos mais importantes nomes da arte brasileira ressurge. E o melhor: sem precisar sair de casa.

Em parceria como Google Arts & Culture, o CCBB e a MG Produções, acabam de disponibilizar para Android e iOS um passeio virtual completo pela mostra. Por meio da plataforma, o usuário poderá utilizar o celular para apreciar as obras, tendo a chance de visualizar até detalhes que passariam despercebidos a olho nu.

Além disso, também foi disponibilizado no canal do YouTube do Banco do Brasil uma exclusiva visita guiada por Hélio Márcio Dias Ferreira, doutor em História da Arte, especialista na obra de Serpa e um dos curadores da exposição junto com Marcus de Lontra Costa, ex-diretor na Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Com mais de 200 trabalhos das diversas fases de Ivan Serpa, a mostra é uma retrospectiva completa sobre a vida e o legado do carioca, considerado um dos expoentes do modernismo brasileiro. As peças abrangem uma grande diversidade de tendências e técnicas, reunindo desde pinturas do período concretista à peças de caráter expressionista, passando ainda por abstrações informais e terminando com sua fase Geomântica. Trata-se de uma exposição única, de um artista complexo, definitiva para reascender a memória sobre esse operário da arte brasileira.

