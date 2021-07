Exposição conta a história e as tradições do café, patrimônio nacional

P

resente no dia a dia da maioria dos brasileiros, o café não é só paixão nacional, mas também foi, por muito tempo, motor da economia do país. A história que ouvimos na escola é um pequeno recorte do impacto que o grão teve e continua exercendo sobre nossas produções culturais e saberes.

A partir do dia 21 de julho, o Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, em São Paulo, esmiúça a trajetória da segunda bebida mais consumida do mundo. Para começar sua aventura, será possível participar de mesas digitais sobre a cadeia de produção e o consumo por todo o mundo, dando destaque para as curiosidades de preparo e uso em diferentes países.

Em seguida, confira a curadoria dedicada a investigar como o café é retratado em fotografias, nas artes plásticas, no cinema, na música e literatura. Para terminar, escute o podcast com a participação de especialistas no tema. É bem provável que você saia de lá querendo tomar uma xícara quentinha da bebida.